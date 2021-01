Cannabis : la moitié des élus d’Île-de-France et de l’Oise sont en faveur de la légalisation

Dans le cadre de la consultation citoyenne sur le cannabis « récréatif » lancé le mercredi 13 janvier, certains élus d’Île-de-France et de l'Oise ont également participé. Le résultat est surprenant dans la mesure où la majorité des maires seraient en faveur de la légalisation et seulement 22 % seraient contre.

Cannabis : la situation en France prend un nouveau tournant

Depuis le 13 janvier 2021, l'Assemblée nationale a lancé une consultation citoyenne sur le cannabis « récréatif ». En effet, les Français pourront librement donner leur avis à travers ce questionnaire en ligne. L'objectif est de comprendre l'opinion publique et les attentes des Français concernant l'évolution de la législation sur le cannabis dans le pays. Tout en sachant que la détention, la consommation et la vente sont interdites sur le territoire.

Dans le cadre de cette consultation, certains élus de zones sensibles situées en Île-de-France et dans l'Oise ont été interrogés. Les résultats sont surprenants dans la mesure où plus de 50 % d'entre eux sont en faveur de la légalisation du cannabis. Également, ce sont seulement 22 % d'entre eux qui se sont déclarés contre et 28 % n'ont pas donné leur avis.

Ces résultats viennent considérablement contraster la situation en France. Effectivement, le France mène une politique des plus restrictives contre le cannabis. Parallèlement, 50 % des maires s'avèrent pour la légalisation et l'expérimentation du cannabis thérapeutique devrait commencer incessamment sous peu.

Cannabis : la situation à Amsterdam prend un nouveau tournant

C'est indéniable, depuis la légalisation du cannabis, la ville d'Amsterdam est considérée comme une destination de prédilection pour vivre une aventure sur les traces de l'histoire du cannabis. Effectivement, pour les consommateurs, la ville est devenue l'eldorado des coffee-shops et du tourisme du cannabis.

Toutefois, il est probable que ce phénomène soit drastiquement bouleversé. En effet, la maire écologiste de la capitale souhaite mettre à fin à ce tourisme du cannabis. Pour cela, elle a proposé une loi qui stipule l'interdiction de consommer du cannabis pour les touristes. Cela pourrait bouleverser le tourisme étant donné que, selon une étude, plus de 58 % des visiteurs sont des touristes du cannabis à Amsterdam.

Son objectif est de réserver la consommation et les coffee-shops aux résidents afin d'attirer un tourisme différent. Elle souhaite qu'Amsterdam attire davantage pour ses paysages et ses activités que pour son offre de cannabis. Ce serait alors plus de 166 coffee-shops dont l'entrée serait refusée aux futurs touristes. La légalisation est au cœur des débats dans de nombreux pays alors qu'ici, le cannabis pourrait être interdit aux touristes.

Image : Pixabay