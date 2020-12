Cannabis thérapeutique : l’Académie de pharmacie craint un manque de rigueur scientifique dans l’expérimentation

Depuis maintenant plusieurs mois, la filière du cannabis thérapeutique en France est dans l’attente du démarrage prochain d’une expérimentation visant à prouver les effets du cannabis thérapeutique sur des patients atteints de nombreuses pathologies. Toutefois, le mardi 24 novembre dernier, l’Académie de pharmacie a exprimé sa crainte autour de la rigueur scientifique de ces tests.

Une crainte formulée par l’Académie de pharmacie

Cela fait maintenant presque une dizaine d’années que la légalisation du cannabis à usage récréatif et thérapeutique est devenue un débat sensible où les principaux acteurs se livre une guerre idéologique. Toutefois, après des mois de discussions et de négociations, l’État français, par le biais d’Emmanuel Macron, avait autorisé une expérimentation qui aurait dû commencer en novembre 2020, mais qui a été repoussée au mois de mars 2021 suite à la crise sanitaire.

C’est dans ce contexte-là que l’Académie de pharmacie a exprimé ses inquiétudes au sujet de l’expérimentation. En effet, l’institut se pose la question de la « rigueur scientifique » de ces tests. Concrètement, selon l’organisme, ces expérimentations devraient être randomisées sur les 3 000 patients prévus. Par ailleurs, l’institut déplore l’instauration d’une procédure dérogatoire pour l’obtention de cannabis qui contrevient aux exigences éthiques et sécuritaires. De plus, l’Académie poursuit en estimant que ces mélanges de Cannabidiol et de Tétrahydrocannabinol ne peuvent en aucun cas garantir la qualité exigée pour un médicament.

Toutefois, selon plusieurs députés de l’Assemblée nationale, la filière du cannabis, s’il venait à être légalisé, pourrait permettre de créer entre 27 500 et 80 000 emplois en France et de promouvoir l’industrie du cannabis.

La légalisation du cannabis : un débat qui reste houleux

Bien que de nombreux pays européens et mondiaux aient déjà franchi le pas de légaliser le cannabis thérapeutique et à usage récréatif, la France possède l’un des systèmes les plus restrictifs. En effet, depuis le 1er septembre 2020, le gouvernement français a mis en place une amende forfaitaire de 150 euros pour toute personne consommant du cannabis. Malgré cette amende, la France s’érige encore comme l’un des pays les plus consommateurs de cannabis au monde.

Toutefois, en juin 2020, le député François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, proposait une nouvelle fois un décret visant à légaliser cette substance psychotrope. Selon lui et de nombreux autres élus de la république, la légalisation pourrait permettre de créer un grand nombre d’emplois et d’engranger plus de 2.8 milliards d’euros. Malheureusement, cette demande n’a pas fait l’effet escompté et aucune des dispositions proposées n’ont été reçues.