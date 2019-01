Carte de remerciement de décès : comment la rédiger ?

L’envoi d’une carte de remerciement décès après l’enterrement d’un défunt permet de faire part de sa gratitude envers les familles présentes aux funérailles. Rendez-vous sur remerciementdeces.fr pour créer votre carte en ligne. Voici, au préalable, quelques conseils pour rédiger cette carte avec soin.

Dans un premier temps, vous devez choisir le type de carte adéquat. Sachez qu'il en existe plusieurs : les cartes préconçues ; les cartes manuscrites ; les cartes réalisées par vos soins ; les cartes de remerciements de décès en ligne. Optez pour le format qui vous facilitera la tâche et qui attestera aussi de votre gratitude.

Soyez attentif au choix du modèle de votre carte. Plusieurs styles de fond s'offrent à vous : des fonds sobres et classiques, qui comportent souvent des couleurs noires et blanches avec un motif discret ; des fonds floraux, qui permettent, grâce aux significations des fleurs, de transmettre un message ; des fonds à thème qui rappellent une passion du défunt (chasse, pêche, moto…). Des motifs religieux ou des paysages aimés sont également possibles.

Vous ne trouvez pas vos mots pour le texte faire-part ? Oubliez les tournures compliquées et les phrases creuses. Soyez-vous même et écrivez simplement. Faites des phrases courtes, et employez des mots venant du cœur. Plus vous paraîtrez naturel, plus votre sincérité apparaîtra. Vous pouvez donner de la chair à votre carte en y intégrant une anecdote personnelle, ou en y insérant une citation.

Vous pouvez vous inspirer de ces quelques exemples de textes de remerciements de décès :

« Très sensible à la sympathie témoignée dans ces moments difficiles lors du décès de Nom du défunt les membres des familles vous remercient du soutien apporté en cette pénible circonstance »

« Un grand merci pour ce dernier hommage. A vous qui par quelques mots réconfortants, par une présence, une pensée, une fleur ou une prière, avez voulu témoigner votre sympathie lors de l’inhumation de Nom du défunt »

« Nom du défunt nous a quitté. Ce grand malheur qui s’abat sur notre famille a été fortement dilué par vos preuves d’amour, tous vos messages, fleurs, visites et paroles réconfortantes. »

La photo du défunt se situe habituellement en haut à droite de la carte. Elle permet d’ajouter une touche de personnalisation originale. Différentes formes sont envisageables : carré, fondu, ronde ou ovale.

Vous vous demandez quand envoyer vos cartes de remerciement de décès ? En général, on les envoie au plus tard deux semaines après l’enterrement du défunt. Au-delà de cette période, les cartes perdent de leur impact.

Écrire sa carte de remerciement décès, en pleine période de deuil, n’est pas toujours évident. Mais en suivant ces quelques conseils, vous pouvez être sûr de réaliser en toute simplicité une carte pleine de sincérité qui sera appréciée de vos destinataires.