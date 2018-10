Casino en ligne : les avantages des cryptomonnaies

Le monde des casino en ligne se réinvente en pemanence, pour offrir à ses usagers la meilleure expérience autour des jeux de hasard, mais également en matière de transactions bancaires. C’est ainsi que, depuis quelques années, le secteur des paris en ligne accueille les cryptomonnaies. Les avantages sont nombreux. Il est de ce fait fort à parier que ces méthodes de paiement tendront à se généraliser à l'avenir.

L’industrie du casino est toujours à l'affût des toutes dernières avancées technologiques, multimédias et informatiques. Cela lui permet aujourd’hui d'innover en matière de cryptomonnaies, même si cela reste pour le moment limité à quelques plateformes sur Internet. De nombreux parieurs y voient déjà un intérêt majeur dans le cadre des dépôts comme des retraits sur les jeux des casinos.

Une cryptomonnaie, rappelons-le, est un jeton échangeable entre particuliers sur le web. Les opérateurs, les fichiers et les transactions sont cryptés d'une façon telle que personne ne puisse avoir la maîtrise du système. Les jetons sont créés de façon endogène, comme récompense d'un processus décentralisé de validation. La BCE et la Banque de France définissent les cryptomonnaies comme « tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou être transférées dans le but d’acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance sur l’émetteur ». Le cryptoactif le plus connu est le Bitcoin. Les cryptomonnaies utilisent une technique de fichier réparti, la chaîne de blocs.

De nombreux avantages

Les cryptomonnaies sont, dit-on souvent, très volatiles. Si certains y voient un danger pour les paris en ligne, de nombreux parieurs y voient cependant un avantage, car la fluctuation peut vous rapporter de l’argent. En effet, à partir de votre dépôt en bitcoins ou en ethers (par exemple), la crypto sera évaluée à une certaine valeur. Si vous combinez plusieurs mises, des gains sont constatés et transformés sous la forme des cryptomonnaies renseignées sur votre compte. De telle sorte qu'au moment de votre retrait des gains, la valeur initiale aura pu être revue à la hausse.

Autre avantage : les transactions, en particulier pour les demandes de retraits, sont beaucoup plus rapides qu'avec les méthodes de paiement traditionnelles, que sont la carte de crédits, le virement bancaire, ou encore les portefeuilles électroniques et les cartes prépayées. Les délais indiqués sur les plateformes spécialisées avec les cryptomonnaies vont de 1 heure seulement à 24 heures. C'est donc très rapide. A titre de comparaison, les virements bancaires réclament de 5 à 7 jours de traitement pour chacune des demandes, sans compter les frais de transferts de fonds qui seront retenus.

Les transactions en cryptomonnaies sont également mieux sécurisées que les autres. Ainsi, des protocoles de sécurité doivent être clairement stipulés par les casinos en ligne afin d’assurer une parfaite sécurité aux parieurs, tant sur ordinateur que sur smartphone. Afin de protéger vos données personnelles, ainsi que vos coordonnées bancaires, l’option de l’encrypteur SSL 128bits est la plus usitée par tous les établissements virtuels de pari en ligne. En outre, l’usage d’un portefeuille de cryptos assure une fiabilité sans faille, dans la mesure où cette méthode de paiement utilise des codes en fonction de chacun de vos transferts de fonds (qu'il s'agisse de dépôts ou de retraits). De cette manière, il est impossible de remonter à votre compte bitcoins ou ethereums, ou même à votre compte bancaire. Un mot de passe est demandé à chaque utilisation, ce qui favorise encore une sécurité optimale.

Dernier avantage, et non des moindres : avec les cryptomonnaies, la jouabilité peut être favorisée tant sur votre ordinateur que sur un support mobile. Deux options sont envisageables. D'abord, certains casinos en ligne sont accessibles sans téléchargement, en passant simplement par votre navigateur web, et par la technologie HTML5. La version flash de toutes les attractions vous promet la fluidité, avec une durée de chargement qui sera fonction de la qualité de votre connexion internet. Ensuite, avec les applications mobiles, vous devrez installer un logiciel annexe depuis le PlayStore ou l’AppStore pour Android, iPhone ou même Windows Phone, mais avec une rapidité d’accès encore démultipliée, tout comme la sécurité de vos transactions bancaires. Ainsi, vous profiterez à tout moment de vos sessions sur les casinos cryptos, dans les transports en commun ou en voyage par exemple, sans jamais devoir abandonner votre partie.

Comme vous le voyez, les avantages de jouer et de parier avec des cryptomonnaies sur les casinos en ligne qui le permettent sont des plus séduisants.