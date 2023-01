Casino en ligne & protection sanitaire : des avantages indéniables

Vous n’êtes pas sans le savoir, il faut continuer encore et toujours à nous protéger du covid-19. Alors qu’en Chine le nombre de cas flambe, nous savons maintenant en effet qu’il est nécessaire de maintenir notre vigilance, surtout chez les publics les plus fragiles. Les conseils du Ministère de la Santé et des Services Sociaux concernant le covid-19 restent donc de rigueur, avec notamment un port du masque conseillé ainsi qu’une désinfection régulière des mains. Vous êtes cela dit un peu craintif face à ce virus ou bien aux autres infections liées à la saison hivernale ? Si vous ne souhaitez pas vous exposer plus que nécessaire, réaliser certaines de vos activités pourra se faire chez vous et non plus obligatoirement dans des lieux publics. Parmi ces occupations pouvant être menées depuis la maison figurent les jeux de hasard. Grâce à une explosion des sites de casino en ligne Canada, vous jouez désormais depuis votre domicile et profitez d’avantages sanitaires indéniables. Nous les présentons ici !

Vous n’avez plus à côtoyer les croupiers et autres joueurs en face à face

L’un des premiers facteurs de transmission des virus hivernaux, c’est bien entendu le contact humain. Par la projection de salive, les maladies peuvent en effet être véhiculées d’un individu à un autre lors d’une simple conversation, surtout quand cette dernière se déroule dans un lieu clos. Ne plus vous rendre dans une maison de jeux physique mais jouer sur un casino en ligne canadien vous permettra donc – si tel est votre souhait – de ne pas vous exposer à ce risque en n’entrant plus en contact étroit avec une grande quantité d’inconnus.

Cela dit, les relations humaines restent importantes et toutes les personnes à la santé fragile ne souhaitent pas forcément de bon cœur se retirer de la vie sociale en jouant sur internet. Sachez donc qu’une alternative permettant de retisser le contact humain existe sur les casinos sur internet. Vous pouvez en effet jouer sur des tables animées en direct par de vrais croupiers sur la section « Casino Live » du site de gaming que vous choisirez.

Les jetons, de vrais nids à microbes

Tous les petits objets qui passent de main en main sont évidemment de grandes sources de transmission de maladies. Si cela est le cas pour la monnaie et les billets, et bien il en va de même pour les jetons qui remplissent la même fonction, mais dans un casino physique.

Quand vous jouez en ligne en revanche, tout est virtualisé. Vous n’avez donc rien à manier. Vous utilisez votre carte bancaire (ou une autre solution de paiement) pour créditer votre compte joueur, vous misez avec des jetons numériques et vous retirez ensuite les gains toujours de façon virtuelle. En plus d’être 100 % sûres sur le plan sanitaire, ces transactions en ligne sont hyper sécurisées, surtout si vous choisissez l’un des meilleurs casinos du Canada.

Bien que désinfectées régulièrement, les surfaces des machines à sous restent un problème

Les jetons que l’on se passe de main en main peuvent être un parfait véhicule pour les virus et bactéries, mais les surfaces dans leur globalité elles aussi… Ce sont notamment les poignées de portes et les objets à bouton qui sont dans le viseur. Typiquement, dans un casino, les machines à sous sur lesquelles tous les joueurs doivent presser un bouton sont à la source du problème.

Quand vous misez sur les slots disponibles sur les casinos en ligne canadiens en revanche, tout est encore une fois numérique, donc sain sur le plan sanitaire.