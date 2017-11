Les catalogues présentent les nouveaux produits disponibles dans les boutiques. Une fois l’objet repéré, vous pouvez vous rendre dans le magasin pour l’acheter. Mais ce concept perd un peu de son charme avec la naissance de l’e-shopping. Face à cette situation, que font les grandes entreprises ?

Le shopping en ligne, des avantages nombreux



L’e-commerce est un concept qui a connu un essor triomphant, ces dernières années. De plus en plus de Français effectuent leur shopping en ligne, grâce à des sites qui y présentent un énorme panel de produits. Les e-boutiques égalent presque les boutiques sur terrain, aujourd’hui.

Les raisons pour lesquelles le shopping en ligne est plébiscité sont nombreuses. Ces sites de commerce attirent de plus en plus de monde, car les clients ont en tête la vision d’un prix nettement plus bas que dans les magasins réels. L’instantanéité de l’achat est aussi appréciée. Directement accessible avec un smartphone, un PC ou une tablette, l’e-commerce est à la portée de tous, à tout moment et n’importe où. Nul besoin de se rendre dans le magasin, tout peut s’acquérir via la toile : les prix et les détails de l’article désiré sont déjà présentés en ligne. Il suffit de passer commande et d’attendre sereinement la livraison. L’e-shopping permet donc d’économiser du temps et évite les frais de déplacement vers le magasin. Sinon, de nombreuses personnes optent également pour l’e-commerce, car ils pensent que le stock de produits y est large et varié. La praticité de ces plateformes en a fait leur succès : rapidité, sécurité et instantanéité. Que demander de plus ?



Alliance entre catalogue et shopping en ligne



Face à cet essor du shopping en ligne, une idée a germé dans les grandes entreprises : comme les clients consultent moins en moins les catalogues pour se rendre ensuite dans les boutiques, pourquoi ne pas intégrer le catalogue sur la toile ? Il ne faut pas concurrencer l’e-shopping, mais plutôt le prendre comme allié.

De ce fait, de nombreuses entreprises ont suivi l’exemple de laurakent.fr. Il ne s’agit pas de présenter simplement les produits à vendre avec leurs détails sur le web. Il s’agit de transformer le site en un véritable appât pour clients, en y présentant des articles, des actualités, des conseils et même des tutoriels. Bref, un genre de catalogue en ligne. Cela permettra au client de défiler les pages avant de choisir le produit qu’il désire acheter.

Photo : V. Darmek/Flickr