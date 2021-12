CBD : dans quels cas peut-il être utilisé ?

Composé organique issu du cannabis, le CBD est aujourd’hui utilisé dans le cadre thérapeutique, afin de soulager les règles douloureuses ou des maladies. Mais ce n’est pas sa seule utilisation puisqu’il est, par exemple, utilisé dans la cuisine. Nous vous proposons donc de découvrir de quelle manière le cannabidiol est exploité.

​Le CBD, présentation

Le CBD, aussi connu sous le nom de cannabidiol, se trouve dans les fleurs de cannabis. Du côté de l’Hexagone, les fleurs et feuilles sont produites à partir de plantes issues de graines et de semences certifiées. Sa vente est autorisée en France, mais selon certaines conditions. Sa teneur en THC doit ainsi être inférieure à 0,2 % et il doit être produit au sein de l’Union Européenne. S’il est possible de cultiver des plants de cannabis chez soi en Italie, la législation française n’est pas tout à fait la même.

​Le cannabidiol, pour soulager les règles douloureuses

Le CBD a des bienfaits reconnus sur la santé et est utilisé et il aiderait ainsi à réduire la douleur. Il agit, par exemple, sur le système nerveux pour réduire l’impact de la douleur. Si vous avez des règles douloureuses, vous pouvez tout à fait décider de consommer du cannabidiol. Ce dernier agirait sur les contractions utérines survenant durant cette période tant redoutée. Pour soulager rapidement les douleurs, il est ainsi possible de poser quelques gouttes sous la langue. Des gélules de CBD existent également, de même que des tisanes. Et pour les personnes atteintes d’endométriose, ce sont les propriétés anti-inflammatoires du cannabidiol pourront vous aider.

​CBD et cuisine

Le CBD est aujourd’hui utilisé par les grands chefs cuisiniers et pâtissiers. Son emploi peut alors revêtir différentes formes et il n’est pas là pour dénaturer les saveurs ou pour droguer le consommateur. Les fleurs peuvent être saupoudrées sur des viandes ou poissons. Il est aussi envisageable de les mixer pour remplacer le traditionnel basilic du pesto. L’huile de CBD est aussi appréciée en cuisine puisqu’elle permet de d’aromatiser des sauces et des desserts.

De plus en plus, les chocolats et fromages à raclette se développent dans les magasins. Alors cet hiver, après votre journée de ski, pourquoi ne pas vous laisser tenter ? Mis à part le fromage, les autres ingrédients ne changeront pas. Votre bout de meule, quant à lui, est recouvert de fleurs de CBD. Il est ensuite pressé et affiné quelques jours afin de prendre plus de goût.