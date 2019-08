Cheminées d’inspiration

Chaque année, l'hiver pointe le bout de son nez à l'instar de ses 3 autres comparses que sont l'été, le printemps et l'automne. Mais l'hiver marque de son empreinte par ses températures froides, ses nuits fraîches et notre envie de partager une boisson chaude au coin d'un feu de cheminée d'inspiration. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'opter pour une cheminée d'inspiration de la célèbre marque hollandaise. D'autant plus qu'elle prend sérieusement en compte les nouveaux enjeux environnementaux, et même le foyer à bois n'échappe plus à ces problématiques.

Pourquoi une cheminée d'inspiration ?

Une cheminée d'inspiration est ce qui fait se fait de mieux pour l'intérieur d'un logement, notamment pendant les festivités – à Noël et le premier de l'An – de la fin de l'année. Indépendamment du fait que la cheminée d'inspiration diffuse une légère chaleur au sein de l'habitation, elle donne un aspect plus esthétique et chaleureux à la pièce qu'il l'accueille. Et ce sont les amoureux qui seront heureux d'avoir la présence d'un tel accessoire en raison de son image romantique et sentimentale. Indispensable pour des retrouvailles ou un repas en amoureux.

Par ailleurs, la cheminée d'inspiration invite à se relaxer et à se détendre après une longue journée de travail. Pour une famille, la cheminée est un lieu de rassemblement pour partager les moments de la journée en toute quiétude. Elle permet, à l'image du repas, de se retrouver ensemble en famille pour raconter sa journée. Elle est la chaleur de l'échange au coin d'un peu de chaleur naturelle que produit la cheminée. Et s'il est bien une marque incontournable dans le domaine de la cheminée qui vaut le détour, c'est bien Barbas Bellfires.

Une marque incontournable

Barbas Bellfires cheminees est une marque du nord de l'Europe, de Hollande pour être précis. La maison-mère est installée à Bladel, à quelques encablures de la ville de Eindhoven, et il faut savoir que la politique de l'entreprise nord-européenne repose sur le confort et l'esthétique de ses références, afin d'attirer de nombreux clients. D'ailleurs sur le site marchand de la société, il est possible de retrouver l'ensemble des cheminées d'inspiration. Sans compter que l'on peut retrouver également des modèles à gaz et à bois.

Avec un foyer à gaz au sein d'un logement, nul besoin désormais de faire appel à des combustibles pour alimenter l'appareil. Une simple pression sur un bouton est requise pour actionner le feu. Simple d'entretien, ce genre de cheminée d'inspiration ne représente aucun risque, étant donné que l'usager n'a aucun rapport avec le feu. Quelques modèles à gaz sont pour le moins bluffant tant on pourrait croire que nous avons affaire à de vraies flammes d'un feu de bois. Or il n'en est rien, le réalisme est juste saisissant.

Installation du foyer à bois

Néanmoins, le foyer à gaz ne fait pas toujours l'unanimité pour les clients. Il y a ceux pour qui la cheminée d'inspiration à bois reste comme le meilleur des choix à faire pour chauffer l'intérieur de son logement. Nul ne peut se substituer, pas même le modèle à gaz, au crépitement des flammes pourléchant la bûche de bois, en diffusant une lente et agréable chaleur comme un feu de camp pourrait le faire à une veillée nocturne. Sans oublier que c'est le modèle le plus économique puisqu'il nous est facile de trouver du bois pour alimenter la cheminée d'inspiration.

Au sein du poele à bois, il y a ce que l'on appelle, dans la plupart des cas, une combustion ouverte. En d'autres termes, cela revient à dire que le foyer a besoin d'oxygène pour participer au processus de combustion dans l'enceinte même de l'appareil. Et c'est par le conduit de fumée que les gaz de combustion s'échappent. Néanmoins, il vous faudra prêter une attention somme toute particulière au rendement de la cheminée en s'interrogeant sur la surface à chauffer.

La prise en compte de l'enjeu écologique

Par ailleurs, la marque hollandaise prend en compte les problématiques relatives à l'écologie. En effet, ses appareillages de cheminées s'engagent sur la réduction de sa production d'énergie. Par exemple, les travaux de peinture de la cheminée d'inspiration respectent les normes écologiques. Toujours dans la même optique du souci de l'environnement, les partenaires de la société hollandaise sont installés non loin du pôle administratif afin de réduire les trajets polluants.

En plus de se retrouver avec la chaleur d'un feu qui prête à la confidence et au romantisme, d'un appareil esthétique et confortable, l'entreprise a réussi le pari à concilier le plaisir de posséder une cheminée avec les enjeux environnementaux. Le fabricant remet au centre du logement ce qu'était le lien quasiment charnel du feu et de l'homme. Avant, nous faisons du feu pour faire fuir les éventuels prédateurs, maintenant nous prenons en compte les problématiques environnementales en nous réchauffant. Les temps et les enjeux changent et le feu demeure entre les hommes.