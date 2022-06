Chemises col italien : pourquoi l’acheter ?

Aujourd’hui, on continue à voir dans les boutiques une grande diversité de chemises avec col italien. Pour ce motif, on pourrait se demander : “quels sont les avantages d’acheter ces chemises italien ?”.

La réponse à cette question implique l’explication des différences qui existent entre le col italien et le col français : les modèles les plus en vogue pour les hommes mais d’un point de vue juvénile aussi.

Comment choisir une chemise col italien ?

Même si on peut choisir entre beaucoup de chemises col italien, il y a des détails à évaluer qui se révèlent très importants. On peut les résumer de cette manière :

le tissu ;

la couleur ;

; la marque ;

la portabilité.

Naturellement, on doit choisir la chemise parfaite pour chaque occasion : dans ce point de vue, on ne peut pas nier que le col italien est plus adapté pour des événements formels et élégants. Il y a une tendance mondiale de plus en plus de personnes qui choisissent ce type de chemise pour travailler dans un bureau.

On conseille d'être attentif au tissu : c’est vraiment trop facile de reconnaître des chemises de mauvaise qualité. Pour cette raison, les hommes préfèrent opter en faveur de vêtements réalisés à la main : en effet, la plus grande partie des produits italiens assurent une attention particulière pour les détails, comme les finitions et les boutons.

Pour ce qui concerne la couleur, il semble que les boutiques continuent à vendre des modèles classiques, c'est-à-dire des chemises col italien blanches ou noires. Il faut présenter des exceptions : beaucoup de jeunes hommes ont montré de l'intérêt pour des modèles bleues, mais aussi pour des pièces extravagantes qui confèrent un aspect moins sérieux à la tenue.

Avant de terminer, on doit brièvement expliquer les principales caractéristiques du col italien : il présente une large ouverture qui permet aux hommes d’utiliser la chemise aussi sans la boutonner.

Quelles chemises choisir ?

Il y a encore beaucoup de confusion entre les hommes qui n’arrivent pas à comprendre quelle chemise choisir. Plus particulièrement, ils ont du mal à choisir le col d’une chemise parce qu'ils ne connaissent pas les différences.

En premier lieu, on doit opter pour une pièce qui s’adapte à son physique. Par exemple, le col italien est parfait pour ceux qui ont un visage allongé et une silhouette élancée.

Le col français représente le modèle le plus classique de tous les temps. En outre, les chemises avec col français sont l'idéal pour des occasions élégantes mais aussi pour les hommes qui préfèrent un style décontracté. Cette dernière information est utile pour comprendre que ces chemises peuvent se porter sans cravate, en devenant le choix préféré par les jeunes.

A la différence du col italien, le col français est adapté à toutes les formes de visage : c’est le motif qui explique la popularité de ces chemises.

Encore une fois, on veut révéler un secret : le col français affine le visage, donc on est en train de présenter un type de chemise fondamental pour le vestiaire des hommes.

Naturellement, il existe plusieurs typologies de col : comme celui américain ou le col d’origine chinoise (mao) ; il faut seulement comprendre quelle est le meilleur modèle pour soi-même.