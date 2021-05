Choisir la meilleure plaque funéraire pour votre proche disparu : les points à ne pas négliger

Faire face à un décès n’est jamais facile pour les personnes que le défunt laisse derrière lui, car il faut faire son deuil. Bien que chacun a sa manière de faire face à l'événement tragique, beaucoup de familles et proches décident de choisir une plaque funéraire pour rendre hommage à la personne décédée. Focus sur les critères indispensables à considérer avant de faire votre choix.

À quoi sert exactement une plaque funéraire ?

Plaque funéraire et plaque tombale

La première chose à savoir est qu’une plaque funéraire est différente d’une pierre tombale. Cette dernière est sujette à des réglementations, ce qui n’est pas le cas de la plaque commémorative. Comme vous le savez sans doute, le but principal d’une plaque funéraire est d’identifier le défunt en mettant en avant ses noms et prénoms, sa date de naissance et de décès.

Ses fonctionnalités

Outre cela, une plaque funéraire permet aux proches de rendre hommage à la personne partie trop tôt. Elle les aide aussi à se souvenir et à témoigner leur affection envers elle. Cela peut se faire de nombreuses manières, c’est-à-dire en ajoutant des photos, des motifs en forme de papillons, de fleurs, d’animaux de compagnie, des citations, ou autre chose qui a marqué la vie ainsi que la personnalité du défunt.

À noter : il est préférable de faire valider auprès des autorités compétentes les inscriptions déposées sur la plaque funéraire afin d’éviter tout problème par la suite.

Les exemples de citations à inscrire sur la plaque commémorative

Vous ne savez pas quelles citations ou expressions sont idéales pour rendre hommage à votre proche ? Sachez que les options sont illimitées, en allant des citations les plus classiques à celles qui sont les plus authentiques. Vous pouvez choisir l’une d’elles :

À notre papa/maman/grand-père/grand-mère adoré(e)

À notre petit ange

Repose en paix

Tout se passe, tout s’efface, sauf le souvenir

T’aimer toujours et ne jamais t’oublier

Tu vivras toujours dans nos cœurs

Chaque jour qui passe tisse le fil invisible de ton souvenir

Les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés

Tu seras toujours dans notre cœur, aujourd’hui et à jamais

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle vous permet juste d’avoir une idée de ce que vous pouvez inscrire sur la plaque funéraire.

Le matériau à choisir pour les plaques funéraires

Il existe plusieurs types de matériaux utilisés pour fabriquer une plaque funéraire. Cependant, le choix doit se faire en fonction du goût des familles, ou du défunt si celui-ci a donné des directives précises avant son décès.

Il y a notamment le granit. Celui-ci se décline en plusieurs couleurs : le bleu, le vert, le noir, le rouge et le rose. C’est, aujourd’hui, le matériau le plus répandu à cause de sa robustesse, de sa durabilité et de son adaptabilité qui sont les trois critères essentiels à considérer lors de votre choix. Vous retrouverez également la marmorite, le marbre, le métal, l’ardoise, le plexiglas et même le PVC.

Les formes et gravures de plaques funéraires

Côté forme, les possibilités sont illimitées. Vous pouvez la concevoir vous-même ou en choisir une qui est proposée par votre prestataire. Il faut, cependant, comprendre que leur faisabilité dépend de la qualité du matériau choisi.

Les gravures tiennent également une place très importante dans une plaque funéraire. Elles font ressortir la qualité du matériau ainsi que la citation que vous avez choisie. Les gravures en or et en bronze sont disponibles. Les premières sont, certes, plus chères, mais elles font ressortir les textes et citations.

Le budget

Avant de faire votre choix, vous devez prendre en compte le budget que vous pouvez allouer à votre plaque funéraire. Vous pourrez ainsi faire des ajustements au niveau du matériau, des formes et des gravures. Une gravure en bronze est, par exemple, adéquate pour ceux qui ont un petit budget. Une plaque personnalisée coûte plus cher qu'un modèle qui est déjà disponible sur le marché.

En bref, une plaque funéraire doit être à l’image du défunt afin que les proches se souviennent de lui et de ce qu’il a apporté dans la vie de chacun d’entre eux. Il est donc nécessaire de prendre son temps et de considérer tous les points pour bien choisir la plaque idéale, adaptée à votre portefeuille.