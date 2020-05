Cigarette électronique : fonctionnement, réglages et conseils

Le monde de la cigarette électronique est vaste. Comment s'y retrouver ? Entre les différents types de modèles, les différentes façons de vaper, le jargon technique, les réglages de boîtier, les différentes pièces et comment les réparer ou les entretenir, l'aspect légal, les restrictions d'un pays à un autre, c'est tout un monde à découvrir, à s'approprier si on veut s'arrêter de fumer et passer à la cigarette électronique.

Pour trouver de l'information utile et des conseils pour la communauté des vapoteurs, n'hésitez pas à consulter tous les guides de la e-cigarette, du site vapoter.fr, afin de mieux comprendre son fonctionnement. Leur section guide est bien documenté et complète.

Les différentes pièces d'une cigarette électronique

Commençons par un tour d'horizon des différents éléments qui composent une e-cigarette.

La box est la partie qui contient toute l'électronique. Elle est appelée box car elle ressemble souvent à une petite boîte. A noter cependant que certaines e-cig sont en format tube. Une box peut posséder plusieurs modes, un écran et des boutons de réglage.

Il existe deux types de batteries : les batteries intégrées et les accus. Sachez qu'il s'agit du même type de batterie, mais une batterie intégrée ne sera pas remplaçable tandis qu'un accu le sera. Dans tous les cas, elle permet de garantir une certaine autonomie à l'ensemble.

L'atomiseur, lui, renferme la ou les résistances et intègre le réservoir, la cheminée et le drip tip. C'est grâce à lui que le e-liquide sera vaporisé. Certains atomiseurs utilisent des résistances préfabriquées tandis que d'autres sont reconstructibles.

La résistance est le cœur d'une cigarette électronique. Sans elle, la vaporisation n'est pas possible. Grâce à l'impulsion électrique que lui donne la box, elle chauffe le e-liquide dans le réservoir à une température assez élevée pour que celui-ci se transforme en vapeur. Composée de fil résistif et de coton, elle aura un rôle déterminant dans votre rendu de vape.

Enfin, le e-liquide se compose de propylène glycol, de VG et d'un arôme. La vapeur est favorisée grâce à la glycérine végétale tandis que le PG permet de fixer les saveurs et d'accentuer le hit obtenu. L'arôme, lui, permet de donner une saveur au liquide. On peut les classer en quatre familles : les e-liquides classics, les fruités, les mentholés et les gourmands.

Les différents types de modèles

Choisir une cigarette électronique n'est pas toujours simple au regard du nombre de modèles disponibles sur le marché. Connaître leurs différences peut beaucoup aider.

Pour les vapoteurs débutants, on conseillera une vape en inhalation indirecte avec une résistance pré-faite et non du fil résistif. Un atomiseur classique s'adaptera aux débutants tandis que l'ato reconstructible sera conseillé pour les vapoteurs plus confirmés.

Il est bien plus simple de choisir un kit plutôt qu'un atomiseur et un box séparément. Avec un kit, l'atomiseur et la box se complètent et sont faits pour fonctionner ensemble. Pour débuter, il vaut donc mieux choisir un kit. En revanche, les plus confirmés ont plutôt tendance à choisir les éléments de leur cigarette électronique séparément.

Pour les débutants, le mieux est de choisir un kit avec une grande autonomie. De même, un liquide plutôt riche en propylène glycol PG est plutôt conseillé pour débuter. Pour le sevrage tabagique, il est important de privilégier les saveurs plutôt que la vapeur produite.

Les différentes façons de vaper

Débuter la vape n'est forcément facile pour tout le monde. En effet, vaper et fumer sont deux choses très différentes et il faudra un petit temps d'adaptation pour un vapoteur débutant.

Pour vaper, portez l'embout buccal de votre cigarette électronique à vos lèvres. Commencez à aspirer en appuyant sur le bouton d'activation de votre modèle. Cela dit, certaines cigarettes électroniques sont dépourvues de bouton et se déclenchent simplement par aspiration.

Pour bien vapoter, prenez des bouffées lentes de quatre secondes environ. Avalez ensuite la vapeur et rejetez-là comme vous le faisiez en fumant. Ce type d'aspiration est appelée MTL, qui signifie Mouth To Lung en anglais ou de la bouche vers les poumons en français. Il est adapté aux vapoteurs débutants. L'autre type d'inhalation est le DL pour Direct Lung ou directement vers le poumon. Ce type de vape s'adapte aux vapoteurs plus confirmés qui souhaitent produire de gros nuages et s'adonner au cloud chasing.

Vapoteurs débutants : apprenez le jargon technique !

Êtes-vous familier avec des termes comme Airflow, Amorçage, Clearomiseur, Cloud Chasing, Dripper, Fil résistif, Mod / Box, Squonk, ou Sweet spot ?

Le monde de la vape se constitue de nombreux termes qui mettent en lumière ses produits. Parfois complexes, ces mots peuvent en effrayer certains. Pourtant ils sont indispensables pour comprendre le fonctionnement de ce matériel particulier.

L’univers de la cigarette électronique est en perpétuelle évolution. Depuis son apparition en 2010 sur le territoire français, il n’a cessé de présenter des innovations prévues pour améliorer toujours davantage la qualité de la vape et le confort de ses e-cigarettes. N'hésitez pas à vous reporter à un lexique complet et détaillé, dans un ou des guide(s), pour vous y retrouver !

Conseils : les réglages de boîtier

Il est important, avec une cigarette électronique, de faire dès le départ les bons réglages de base afin de vous permettre de profiter au mieux des plaisirs qu'elle vous procure.

Choisir les volts, c'est adopter le mode le plus simple pour trouver le bon paramétrage comparativement aux watts. Les volts correspondent à une puissance fixe déterminée par l'accu que vous utilisez et qui aura un fonctionnement entre 3,3V et 4,2V. En général, on commencera par sélectionner 4V, qui est la valeur la plus standard et correspond à la puissance qu'un accu peut délivrer en tension. Par la suite, il suffira de légèrement varier si vous trouvez que la puissance est trop forte ou trop faible.

Notez qu'une cigarette électronique de type mod mécanique ne comprend aucune fonction de réglage ; vous ne pourrez donc pas choisir les volts désirés. Pour fonctionner, un mod mécanique prend directement sa puissance à partir de l'accu pour alimenter l'atomiseur ou le réservoir. Vous aurez donc une puissance directe dégressive à partir de votre accu partant de 4,2V jusqu'à 3,3V. De la même manière, vous ne pourrez savoir que par expérience où en est votre accu pour savoir s'il est temps de le changer. Le mod mécanique est donc destiné à des vapoteurs expérimentés qui connaissent parfaitement le fonctionnement de leur matériel.

Cigarette électronique : comment réparer les pièces ou les entretenir

Contrairement au tabac, il est nécessaire d'entretenir son matériel de vape. En le nettoyant régulièrement, vous prolongerez sa durée de vie.

Dans la vape, certains éléments sont des consommables. Il s'agit du e-liquide mais aussi des résistances. Celles-ci doivent être régulièrement changées au risque de brûler. En effet, puisqu'on retrouve une partie en coton, celui-ci finira par brûler à force d'utilisation. Cela provoque un goût amer et désagréable mais atténue également les saveurs de vos e-liquides ainsi que la production de vapeur. Il suffit de la changer aux premiers signes de faiblesse afin de garder une vape impeccable.

Pensez à nettoyer votre matériel à chaque changement de e-liquide. Nettoyez les arrivées d'air et votre drip tip afin d'éviter que les poussières ne s'y introduisent. Un drip tip sale peut provoquer des aphtes. De plus, pour leur sevrage tabagique, les anciens fumeurs peuvent être plus sensibles et il est donc important d'avoir une e-cig propre en permanence.

Pour nettoyer votre e-cigarette, et notamment la box, munissez-vous d'un chiffon propre. Pour votre atomiseur, vous pouvez passer certains éléments sous l'eau, mais attention à bien les sécher avant de remonter l'ensemble. Pour les atomiseurs reconstructibles, une petite brosse vous permettra de nettoyer votre résistance. Enfin, pensez à bien nettoyer la connexion de votre batterie afin que la conductivité soit toujours optimale.

L'aspect légal

La législation concernant la vape est stricte et permet d'offrir des produits sûrs.

En tant que substituts nicotiniques, les e-cig sont considérés comme des produits issus du monde du tabac. La vape doit alors respecter les lois qui s'appliquent au tabagisme. Ainsi, il est interdit de vapoter dans les lieux publics. De plus, l'usage de la vape est interdit aux mineurs de moins de 18 ans.

La réglementation garantit une certaine qualité du matériel de vape. Il est hors de question que les cigarettes électroniques explosent à la main du vapoteur. La puissance de ces dernières ne peut donc dépasser 250W alors que l'autonomie de la batterie ne peut excéder 3000mAh.

Les e-liquides nicotinés sont limités à 10ml de contenance. De plus, une décision européenne a imposé un taux de nicotine ne pouvant dépasser les 20 mg/ml. Les réservoirs pré-remplis de liquides sont quant à eux limités à 2ml de contenance. Les fabricants sont obligés de déclarer chaque saveur, chaque taux de nicotine et chaque taux de PG/VG pour tous leurs liquides.

Les restrictions d'un pays à un autre

Selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, la législation n'est pas forcément la même à propos des cigarettes électroniques. Quand certains pays les autorisent avec quelques restrictions, d'autres la banissent complètement. Avant de partir dans un pays étranger, il est donc nécessaire de se renseigner sur la législation.

Dans l'Union européenne, l'e-cig est plutôt bien acceptée, dans la mesure où elle est reconnue comme un sevrage tabagique efficace grâce à de sérieuses études scientifiques. Le Parlement européen a mis en place une réglementation effective au sein de tous les pays membres de l'UE. Cette loi est surnommée TPD. Grâce à elle, le monde de la vape est extrêmement bien réglementé pour offrir des produits sûrs aux vapoteurs.

Crédit image : "KIMREE TANK X electronic cigarette" by TheBetterDay is licensed under CC BY-ND 2.0