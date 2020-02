De combien de panneaux LED ai-je besoin pour éclairer mon bureau ?

Dans le bureau, une lumière inadaptée favorise les maux de tête et la fatigue oculaire. Pour pouvoir travailler dans des conditions optimales, il est essentiel d’installer un système d’éclairage adéquat. Celui-ci contribue à améliorer l’efficacité, la productivité, la concentration et le confort visuel des employés. Offrant une lumière uniforme, le panneau LED convient aux espaces de travail.

Le panneau LED : un éclairage idéal pour le bureau

Luminaire plat, le panneau LED est constitué de plusieurs rubans lumineux qui produisent une lumière douce et agréable. Ces derniers sont montés dans un cadre en aluminium recouvert de plexiglas. Ce type d’éclairage LED de plafond se décline en plusieurs dimensions et formes pour s’adapter à tout type d’espace de travail. Vous avez le choix entre une dalle LED rectangulaire, carrée et extraplate. Discret, le pavé LED carré permet de structurer l’espace et se fond aisément dans son environnement. En fonction de vos goûts, vous pouvez opter pour un contour plus fin ou pour un contour épais. Le modèle rectangulaire est parfait pour les grands espaces de travail. La lumière produite est répartie de manière homogène sur toute la zone à illuminer. Pour insuffler un vent de modernité à votre bureau, privilégiez un panneau LED extraplat. Celui-ci peut être fixé au plafond ou au mur pour donner du caractère à l’espace. Si vous disposez d’un grand espace, vous pouvez installer un panneau LED 120x30 cm, afin d’obtenir un bon niveau d’éclairement. Pour une surface réduite, mieux vaut choisir un panneau LED 60x60 cm ou 30x30 cm.

Comment calculer le nombre de panneaux LED nécessaires pour illuminer un bureau ?

Pour déterminer le nombre de dalles LED dont vous avez besoin, vous devez prendre en compte plusieurs éléments : La hauteur sous plafond : celle-ci a une incidence sur le nombre des points lumineux à installer. Plus le plafond est haut, plus le nombre de panneaux LED à poser est élevé. La teinte des murs : vous devez installer de nombreux points lumineux dans une pièce dotée de murs foncés, car ceux-ci ne réfléchissent pas la lumière. La surface de la pièce.

Calcul de l’intensité lumineuse nécessaire

Exprimée en lumen, l’intensité lumineuse requise varie en fonction de la surface et de la couleur de la pièce. Pour trouver le nombre de lumens nécessaires, vous pouvez utiliser la formule suivante : Intensité lumineuse = nombre de lux x superficie du bureau x (1/facteur de réflexion) x (1/rendement lumineux) Le lux indique le flux lumineux reçu par une surface donnée. Il se calcule de la façon suivante : nombre de lux = nombre de lumens/surface de la pièce. Un bureau a besoin d’environ 300 lux. Le rendement lumineux du panneau LED est inscrit sur son emballage. Il est généralement compris entre 0,7 et 0,8. Le facteur de réflexion varie légèrement selon la nature et la teinte du mur : 0,85 pour un mur en plaque de plâtre et 0,7 pour un mur blanc. Si vous disposez d’un espace de 25 m² avec une hauteur sous plafond de 2,5 m et des murs en plaque plâtre, le calcul à effectuer est : 300 x 25 x [1/0,85] x [1/0,8] = 11 029,41 lumens

Calcul du nombre de pavés LED à installer

Il suffit de diviser la valeur de l’intensité lumineuse par le nombre de lumens émis par la dalle lumineuse LED. Par exemple, si vous choisissez un panneau LED 60x60 cm de 4800 lumens, le calcul à réaliser est : 11 029,41/4800 = 2,29. Vous aurez donc besoin d’environ 2 panneaux LED 60x60 cm pour éclairer un bureau de 25 m² avec une hauteur sous plafond de 2,5 m. Si la hauteur sous plafond est supérieure à 2,5 m, comptez un pavé LED par tranche de 0,5 m. Par exemple, si vous disposez d’une hauteur sous plafond de 3 m, vous devez installer environ 3 panneaux lumineux LED. Pour une hauteur sous plafond de 3,5 m, le nombre de points lumineux nécessaires est de 4.

Quels sont les avantages d’un panneau LED ?

Ce type d’éclairage LED de bureau offre une lumière non agressive qui vous permet de travailler correctement. Avec sa luminosité uniforme et décorative, le panneau lumineux LED représente un véritable outil marketing pour impressionner les clients. Sa consommation électrique est largement inférieure à celle d’un luminaire halogène. Grâce à l’utilisation d’un tel éclairage LED de plafond, la réduction de votre consommation énergétique peut aller jusqu'à 90 %. Notez que le panneau LED bénéficie d’un grand angle de couverture, permettant ainsi d’éclairer efficacement l’ensemble de la pièce. Ce luminaire de plafond est en outre recyclable, car il ne contient pas de mercure. Sa durée de vie peut dépasser 10 ans.

Comment poser un panneau LED ?

Il existe plusieurs modes d’installation pour ce type d’éclairage LED de bureau : La pose encastrée : vous pouvez opter pour ce type d’installation si la pièce possède un faux plafond. Le panneau LED est inséré directement dans l’emplacement de la dalle de faux plafond. Pour un effet original, vous pouvez aussi l'encastrer dans le mur. La pose en saillie : ce type de pose est conseillé si vous disposez d’un plafond en béton. La dalle lumineuse est placée dans un cadre en aluminium qui se fixe directement au plafond. La pose en suspension : vous pouvez choisir cette installation si votre plafond est trop haut. Elle consiste à suspendre la dalle LED à l’aide d’un câble en acier. Il est possible de le positionner à 1,5 m du plafond.