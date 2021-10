Comment acheter des bitcoins de manière rentable en 2021

Où commencer le parcours dans le domaine des actifs numériques, comment les stocker correctement et quels sont les principaux risques de ce secteur ?

Le bitcoin aura 12 ans en 2021, il connaît un énorme succès et fait partie des portefeuilles d'investissement de sociétés mondiales bien connues telles que Tesla, MicroStrategy, Voyager Digital LTD, Marathon Patent Group, Square Inc. La plus grande plateforme commerciale du monde, Amazon, se prépare également à accepter les bitcoins. Vous devriez essayer d'acheter des bitcoins, surtout pour comprendre pourquoi ils font l'objet d'un tel battage médiatique.

Que faut-il savoir avant d'acheter des bitcoins ?

Selon les crypto-experts, le bitcoin est une bonne option pour les crypto-investisseurs novices. Depuis sa création en 2009, le bitcoin a connu une croissance exponentielle de sa valeur au cours de la dernière décennie. Il est souvent qualifié d'"or numérique" et constitue un véhicule d'épargne à long terme. Mais même un débutant a besoin d'une brève introduction au sujet de l'investissement. Plus vous en savez sur les crypto-monnaies, plus vous pouvez prédire avec précision combien et comment investir. Vous pouvez obtenir les dernières nouvelles et astuces sur les crypto-monnaies en visitant Coin24.fr.

Aujourd'hui, le bitcoin peut être utilisé non seulement pour acheter des produits mais aussi pour payer des services. La pandémie mondiale de Covid-19 a incité de grandes entreprises (Microstrategy, Tesla, Square Corp) à se tourner vers le bitcoin comme moyen d'épargne contre l'inflation. Les grandes entreprises l'inscrivent au bilan. Ainsi, en 2020, l'entreprise informatique Microstrategy - a échangé une partie du solde de son compte, habituellement coté en dollars américains, contre des bitcoins.

Où peut-on acheter et vendre des crypto-monnaies ?

Il existe différentes façons d'investir dans les actifs numériques.

La première et la plus facile est de passer par les échanges de crypto-monnaies. Tout ce que vous devez faire, c'est de créer un compte sur leur site et y transférer de l'argent.



Une autre façon d'acheter des crypto-monnaies est de passer par un distributeur. Vous pouvez y acheter des bitcoins et d'autres actifs numériques en utilisant des cartes bancaires, des systèmes de paiement électronique et même des espèces.

Avec PayPal, vous pouvez également acheter du bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin et du Bitcoin Cash. eToro est le meilleur moyen d'utiliser PayPal pour accéder à la monnaie virtuelle. Il vous permet de spéculer sur le prix, et d'avoir accès aux jetons crypto.



Début du parcours

Pour un investisseur inexpérimenté, le plus sûr est de commencer par investir avec un petit montant. Vous pouvez ensuite acheter des stablecoins tels que USDT, TUSD, BUSD et autres. Il s'agit de crypto-monnaies à taux fixe qui sont adossées au dollar américain.

Il est conseillé d'investir dans les crypto-monnaies les mieux capitalisées telles que le bitcoin, l'ethereum, le XRP, le Litecoin et autres. Plus une pièce est mal classée, plus il y a de chances que le projet soit abandonné ou puisse l'être à l'avenir.

Il est plus sûr d'investir dans une crypto-monnaie en lots et après une forte baisse de sa valeur. Cette stratégie s'appelle le calcul de la moyenne et est utilisée pour trouver le meilleur prix pour investir dans les actifs numériques.

Et le plus important : il est conseillé de n'investir dans la monnaie numérique qu'avec des fonds que vous ne regretterez pas de perdre. Car personne ne peut garantir que les crypto-monnaies vont prendre de la valeur.