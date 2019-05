Comment bien choisir votre assurance auto

Votre assurance auto coûte de plus en plus cher chaque année. Ainsi, si la prime moyenne était de 560 euros en 2015, elle s'élevera à 633 euros en 2019. La tarification des contrats d’assurances auto devrait progresser de 1 à 2 % cette année. Cette hausse conséquente est due à l'augmentation des prix du carburant, du nombre d’accidents corporels, des coûts de réparation, ainsi que des primes d'assurance.

Pour faire des économies, vous pouvez effectuer une simulation assurance auto. De la sorte, vous pourrez confronter les diverses offres des assureurs et choisir celle qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget. Il ne vous restera plus, ensuite, qu'à souscrire votre nouvelle assurance. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi Hamon le 1er janvier 2015, tout assuré peut résilier son contrat d’assurance auto à tout moment et sans frais, à condition cependant que celui-ci ait au moins un an. Grâce à ce dispositif, les particuliers peuvent faire jouer plus facilement la concurrence. Notez encore que vous n'aurez pas à vous soucier des démarches administratives, qui sont désormais à la charge du nouvel assureur.

Pour alléger votre facture, vous pouvez aussi demander à réétudier le contenu et les garanties de votre contrat d’assurance auto. Prenez garde, également, de ne pas déclarer les petits sinistres, ce qui permet à votre cotisation d’assurance de ne pas être impactée par le malus. Il peut être intéressant de régler les petit sinistres à l’amiable. Autre conseil : choisissez bien votre véhicule, en privilégiant une motorisation peu puissante. Dans ce cas, les risques d’accident sont moins élevés et les assureurs en tiennent compte. Notez qu'un véhicule d’occasion et âgé de plus de 5 ans sera moins coûteux à assurer. Enfin, si vous êtes un petit rouleur (si vous effectuez moins de 8000 kilomètres par an), optez pour un forfait kilométrique. Vous pourrez ainsi diminuer de 50 % le prix de votre assurance auto.

Si vous préférez être assisté par un professionnel dans vos démarches, adressez-vous à un courtier spécialisé en assurance auto. Un courtier a pour mission de négocier pour ses clients les contrats les mieux adaptés à leurs besoins et aux meilleures conditions tarifaires du marché. Il est, à ce titre, soumis à des obligations légales d’information et de conseil qui engage sa responsabilité civile et pénale. En tant que client, vous avez le choix entre deux types de courtiers : le courtier détaillant, appelé aussi courtier direct (c'est un généraliste, qui distribue tous les types de contrats d’assurance destinés aux particuliers et aux professionnels) et le courtier "grossiste" ou "souscripteur" (il est spécialisé en assurance automobile, et a deux tâches principales : concevoir des produits d’assurance uniques, et négocier les garanties auprès d’assureurs afin d’obtenir les tarifs les plus compétitifs).