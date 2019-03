Comment bien choisir votre robe de soirée

Vous êtes invitée à une soirée et venez de recevoir le carton d’invitation ? Il est temps de commencer à s’occuper de la tenue de que vous allez porter, et, en particulier, de votre robe de soirée. Selon le type d’événement où vous êtes invitée (fête de mariage, dîner officiel, soirée de gala, etc.), vous n’allez pas porter la même robe de soirée. De la soirée la plus relax à la soirée la plus habillée, la robe de soirée vous permettra d'exprimer toute votre personnalité et votre féminité. Si la robe longue est une valeur sûre pour une soirée chic, la robe courte peut être tout aussi élégante.

En premier lieu, la longueur de la robe est déterminante. Une robe de soirée courte est plus adaptée pour un événement décontracté, tandis qu’une robe de soirée longue est davantage recommandée pour une soirée plus chic. Une robe asymétrique est un choix original si vous ne souhaitez pas passer inaperçue. En outre, elle vous permettra de vous déplacer et de bouger plus facilement : vous serez plus libre dans vos mouvements, pour danser par exemple, ce qui est pratique si vous êtes invitée à une fête de mariage.

Par ailleurs, pour un résultat optimal, n’hésitez pas à faire personnaliser la taille de votre robe en faisant réaliser une robe spécialement conçue pour vos mensurations.

Vous ne savez pas quel style choisir pour votre robe de soirée ? Voici quelques idées : une robe sirène vous permettra de mettre vos courbes en avant, une robe fourreau vous rendra sexy, une robe de princesse irrésistible, une robe longue fendue sublimera vos jambes, une robe licou magnifiera quant à elle votre dos et vos épaules.

Mais, plus encore que le style, le premier critère à prendre en compte pour choisir votre robe de soirée est certainement la morphologie. Que vous soyez mince ou ronde, petite ou grande, votre robe de soirée se doit d'être adaptée à votre morphologie.

Vous avez la chance d'avoir une taille marquée ? Privilégiez une robe qui marque votre tour de taille. Si vous êtes plutôt grande, une robe fourreau soulignera élégamment vos courbes. A l'inverse, si vous êtes plutôt petite, optez pour les robes plus courtes, qui mettent en valeur votre tour de taille. Si vous avez une silhouette athlétique, il peut être intéressant de la structurer avec une robe de soirée qui allonge votre silhouette. Pour adoucir votre silhouette, optez pour les robes droites, près du corps, et non marquées à la taille.