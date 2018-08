Comment bien gagner sa vie grâce à son blog ?

Il y a quelques années, les blogs étaient une sorte de journal intime public. Les blogeurs ne pensaient pas forcément à monétiser leurs contenus, mais simplement à partager leurs centres d’intérêt. Aujourd’hui de nombreux blogueurs à succès arrivent à vivre de leur blog. Cela peut donner envie, mais est-ce si simple de vivre de son blog ?

Pertinence du contenu

Si vivre de votre blog est votre objectif premier, vous pouvez tout simplement devenir auto-entrepreneur et vous lancer dans l’aventure sans hésiter. Il ne faut pas perdre de vue que vos revenus seront avant tout générés par vos lecteurs et leur activité en ligne. Proposer un contenu pertinent est donc essentiel au bon développement de votre business. Choisissez un sujet qui vous parle et vous ressemble, afin de créer un climat de confiance avec votre lecteur et d’éviter les incohérences. Le lecteur de blog recherche avant tout de l’authenticité, et du partage. Si vous tenez un blog mode mais que 90% de vos articles sont sponsorisés et influencés par le fait que vous ayez reçu des produits gratuitement, votre audience le ressentira et se désintéressera rapidement de vous.

Bien référencer son blog

Mais comment bien référencer son blog ? Il y a une dizaine d’années, c’était une chose assez simple de référencer son site web. Il suffisait de créer du contenu et les visiteurs finissaient par arriver. Aujourd’hui, tout a changé. Internet s’est développé à une vitesse exponentielle et il existe des milliers de blogs sur tous les sujets, même si ce sont souvent les mêmes thèmes qui sont les plus populaires. Pour que votre blog soit bien référencé, il est primordial de proposer du contenu unique et qualitatif à vos lecteurs.

Les réseaux sociaux sont primordiaux aujourd’hui pour toute personne qui veut promouvoir son blog. Partager ses articles ne suffit pas, il faut également discuter avec ses lecteurs potentiels et avec d’autres blogueurs sur les réseaux sociaux.

Si vous voulez que votre blog soit bien positionné dans les résultats des moteurs de recherche, il doit être fluide, sécurisé et correctement optimisé. Si on parle de votre blog sur les réseaux sociaux, ou si d’autres sites font des liens vers le vôtre, ce sont d’autant de signaux positifs qui seront reconnus par Google.

Savoir se diversifier

Monétiser son blog, cumuler les partenariats, c’est bien, mais ça n’est souvent pas suffisant. De nombreux blogueurs proposent désormais des formations en parallèle de leur blog ou décident d’ouvrir une chaîne Youtube. Plus vous serez présent sur la toile, plus votre blog a de chances d’être remarqué et lu.