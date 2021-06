Comment bien se faire accompagner pour devenir auto-entrepreneur ?

Envie de lancer votre entreprise, que ce soit pour en faire votre revenu principal ou pour compléter votre revenu : le statut micro-entrepreneur (aussi appelé “auto-entrepreneur”) est sûrement fait pour vous. Que vous soyez salarié, au chômage, à la retraite ou étudiant, vous pouvez devenir auto-entrepreneur en quelques clics grâce à Parcours Entrepreneur. Zoom sur la plateforme qui, depuis quelques années, aide plus de 30 000 auto-entrepreneurs dans leur quotidien.

Qu’est-ce que le statut micro-entrepreneur ?

Que vous soyez artisan, commerçant, ou que vous exerciez une profession libérale, le statut d'auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) apparu en 2008, vous permet de bénéficier d’une simplification des cotisations sociales et taxes, et encourage le lancement d’activités sans les risques inhérents à une Société Anonyme (SA) par exemple.

Ce statut simple et souple vous permet de rester dans la légalité, de facturer vos services et de valoriser vos compétences. Il est idéal dans plusieurs types de situations professionnelles :

Pour se lancer comme entrepreneur, tester une idée, sa viabilité et sa rentabilité

Se réinsérer sur le marché de l’emploi si vous êtes demandeur d’emploi, tout en conservant le versement de vos allocations chômage (ARE)

Se reconvertir si votre emploi principal ne vous satisfait plus ou si vous aspirez à de nouveaux horizons

Compléter vos revenus par une activité secondaire (étudiant, salarié, retraité, fonctionnaire, par exemple), sous certaines conditions de cumul.

Comment obtenir son statut facilement et rapidement ?

Pour débuter votre micro-entreprise, vous devez demander votre numéro de SIRET auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) si votre activité est commerciale, auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) si vous exercez une activité artisanale ou auprès de l’URSSAF si vous désirez débuter une activité libérale. Ce processus peut paraître complexe et vous pouvez vite vous sentir perdu face aux démarches à effectuer.

Mandataire officiel de l’administration, Parcours Entrepreneur bénéficie de plusieurs points de contact privilégiés auprès des services administratifs nécessaires à la création d’une auto-entreprise. Passer par la plateforme vous évitera donc des recherches fastidieuses pour trouver la bonne marche à suivre, vous évitera aussi les délais de traitement souvent longs et vous assurera d’envoyer un dossier complet puisque celui-ci sera vérifié par des professionnels avant l’envoi à votre CFE.

De plus, en cas de problème avec votre dossier, Parcours Entrepreneur est directement informé par l'administration en charge et votre conseiller vous contactera alors pour vous expliquer simplement et rapidement les démarches à effectuer pour obtenir votre numéro de SIRET dans les meilleurs délais.

Pour débuter votre activité rapidement, inscrivez-vous sur le site Parcours Entrepreneur .

Gérer son auto-entreprise avec Parcours Entrepreneur

Dès la demande de SIRET réalisée auprès de l’organisme référent, vous pouvez alors débuter votre activité. Là encore, Parcours Entrepreneur va vous simplifier le quotidien et vos démarches grâce à des outils indispensables pour la gestion de votre auto-entreprise. En effet, grâce au site, vous pourrez générer vos devis et factures facilement et rapidement afin d’être toujours à jour sur votre comptabilité, point indispensable pour la tenue de votre micro-entreprise. Vous pourrez aussi gérer vos contacts (prospects et clients) grâce à votre espace membre Parcours Entrepreneur et la boîte mail dédiée à votre activité. Plus de prise de tête puisque toutes vos informations seront regroupées sur la plateforme sécurisée et seront accessibles en quelques clics seulement.

Ils sont passés par Parcours Entrepreneur pour obtenir leur statut

Avec plus de 30 000 inscrits à son actif, Parcours Entrepreneur bénéficie d’une place de leader sur le marché et d’une réputation qui n’est plus à faire, tant au niveau des administrations qu’au niveau des avis en ligne. Voici un condensé des avis concernant le service Parcours Entrepreneur :

“Cédric a été d' une aide précieuse pour constituer mon dossier. Très réactif, à l'écoute. Je recommande ++++. Encore merci pour votre aide et vos conseils.

le 08/04/2021 par Dany T.

“Les problèmes que j’ai rencontrés pour la constitution de mon dossier ont été solutionnés très rapidement et efficacement. Je remercie encore infiniment cette personne.”

le 26/02/2021 par Isabelle B.

“Je donne 5 étoiles pour la simplicité et la rapidité des réponses aux questions. C'est un site agréable d'une navigation simple et claire. Je tiens surtout à remercier Caroline pour son dévouement, sa gentillesse et son efficacité. Elle me donne du courage en me rassurant. Merci beaucoup.”

le 30/01/2021 par Marius T.

“Des réponses claires et rapides à mes demandes. Je suis soulagé d'être encadré par des professionnels.”

le 23/12/2020 par Benjamin B.

“C’est le site par lequel je suis passé pour l’aide à l’obtention de mon statut d'auto-entrepreneur. Durant tout le processus je n’ai pas hésité à poser des questions et à chaque fois j’ai reçu des réponses précises et bien détaillées avec des pièces jointes en guise d’exemple. Caroline est justement ma principale interlocutrice. Elle est très réactive et m’a assisté avec brio. Je suis vraiment très satisfait du service qu’elle m’a rendu.”

le 12/12/2019 par Mamadou lamine N.