Comment certains casinos en ligne incluent le jeu dans le jeu : zoom sur la gamification

Que ce soit à travers les réseaux sociaux comme Snapchat ou bien sur les nouveaux logiciels d’enseignement – comme par exemple Duolingo permettant d’apprendre les langues – la gamification est plus que jamais d’actualité. Bien évidemment, là où elle est le plus naturellement présente, c’est dans le milieu du divertissement. Ainsi, les casinos sont nombreux au Québec à avoir créé des sites intégrant un concept de jeu dans le jeu. Dans cet article, nous avons voulu vous présenter comment ces acteurs s’y prennent pour développer ce type de produit permettant aux clients de s’amuser toujours davantage !

La gamification à travers le choix d’un personnage

Certains casinos en ligne du Québec ont tout simplement fait le pari audacieux de vous proposer dès l’inscription de choisir le personnage que vous souhaitez incarner pendant votre aventure sur l’interface. L’idée est que chacun d’entre eux vous permet de bénéficier d’un avantage différent. Avec un personnage, vous avez par exemple 5 % de remboursement de vos pertes par mois ; avec un autre, un bonus sur un dépôt chaque semaine ; avec un autre encore, vous boostez vos points VIP. Bref, vous incarnez un héros du casino et profitez grâce à lui de privilèges vraiment sympathiques.

La gamification et les casinos en ligne à thème

Avec le concept présenté ci-dessus, vous incarnez un personnage mais le site n’est pas forcément construit autour d’une thématique originale et amusante. D’autres sites de casino en ligne ont en revanche mis le paquet sur la création d’une plateforme vraiment unique qui vous plonge dans une ambiance ultra divertissante.

Vous trouverez des casinos virtuels conçus autour de différents concepts comme les pirates, les cowboys, la magie, etc. A vous donc de sélectionner l’opérateur qui vous plaira le plus en fonction de ces designs certes, mais aussi de la qualité de ses autres produits - comme ses bonus et sa collection de jeux de hasard.

La gamification par le biais d’un parcours interactif le long duquel progresser

Jusqu’à présent, les interfaces dont nous avons parlé ne présentaient que quelques aspects de gamification, chose qui permettra déjà aux joueurs de s’immerger à fond dans une ambiance unique. Toutefois, certains casinos en ligne du Québec sont allés encore plus loin. Ils vous proposent certes de choisir un personnage d’entrée de jeu et de plonger dans une thématique spéciale, mais ils ont en plus développé un parcours interactif qui vous permet de progresser au fil de vos parties.

Vous pourrez par exemple vous rendre sur la page dédiée à votre avancement et voir le chemin que vous avez déjà parcouru depuis votre inscription. Vous pouvez aussi y consulter les prochaines étapes et les avantages que vous débloquerez en les atteignant. Peut-être qu’après avoir fait tourner 150 fois une machine à sous, vous avez alors droit à 5 tours gratuits, puis allez pouvoir encore débloquer la phase suivante en plaçant par exemple cinq mises de plus de 5 € chacune. Bref, vous l’aurez compris, vous avancerez le long de ce chemin en remplissant des missions à court et long terme.

La gamification plus discrète du programme de fidélité

Les exemples que nous avons évoqués précédemment mettent en scène des casinos en ligne québécois qui ont voulu jouer le jeu de la gamification sur toute la ligne. Si de tels établissements restent rares, d’autres offrent des produits similaires – bien que plus discrets – et sont en revanche plus nombreux.

C’est notamment à travers un programme de fidélité que vous trouverez de tels mécanismes de jeu dans le jeu. Il vous sera en effet proposé de progresser le long d’un parcours composé de différents niveaux et de débloquer ainsi des cadeaux, bonus et autres avantages.