Comment choisir un garde meuble ?

Vous n’avez plus assez de place chez vous pour tous vos meubles, mais vous ne souhaitez pas vous en débarrasser ? Le garde-meuble est une excellente solution pour entreposer vos biens, temporairement ou définitivement, entre deux déménagements par exemple. Avec 10% des foyers qui déménagent chaque année, les services de garde-meuble se multiplient et il peut être difficile de choisir un prestataire fiable et proposant des tarifs attractifs. Voici les critères qui vous aideront à comparer les devis des sociétés de stockage.

Les différents types de garde-meuble

D'abord, vous devez déterminer quels sont vos besoins. En fonction de ceux-ci, le type de garde-meuble va différer.

Il est important d'avoir à l'esprit qu'un garde-meuble classique n’est pas librement accessible, dans la mesure où ce sont les déménageurs qui s'occupent d'entreposer vos biens. Si vous souhaitez stocker des affaires supplémentaires, il vous faudra prendre rendez-vous avec l’entreprise et payer des frais supplémentaires. La durée de stockage est fixée par un contrat à durée déterminée.

Le self-stockage, lui, vous offre la possibilité d'entreproser vos biens dans un box individuel en libre accès. Vous pouvez vous y rendre quand vous le voulez. Les box sont proposés dans des tailles différentes en fonction de vos besoins. Enfin, sachez que la durée du stockage est illimitée en contrepartie d’un abonnement mensuel.

Dans le cas des box mobiles, des déménageurs vont chercher vos meubles et affaires puis les transportent jusqu’au box de stockage. Si vous désirez récupérer vos meubles, l’entreprise vous les dépose dans le lieu que vous aurez choisi.

Dernière solution : les caisses garde-meuble. Elles constituent assurément la solution la plus sécurisée pour stocker vos meubles. Mais vous devez savoir que vous ne pourre pas accéder à vos affaires, puisque les caisses sont rangées les unes sur les autres dans des entrepôts.

Les principaux critères pour choisir votre garde-meuble

Pour s’assurer de la bonne conservation de vos biens, le garde meuble doit répondre à certains critères.

En premieu lieu, pensez à vérifier les conditions de sécurité, comme la présence d'agents de sécurité (ou d'un gardien), d'alarmes anti-intrusion, de caméras de vidéo-surveillance reliées à un centre de télésurveillance opérationnel 24h/24, ou encore de cadenas à code.

L'hygiène et la propreté des locaux sont des critères non négociables, en particulier pour entreposer des objets fragiles ou des œuvres d’art. Veillez à ce que le taux d’humidité du garde-meuble ne soit pas trop élevé ; dans le cas contraire, vos biens risquent de s’altérer.

Il est important que les horaires d’ouverture du box de stockage soient compatibles avec votre emploi du temps. Choisissez donc un box de rangement à proximité de votre domiciile ou de votre lieu de travail pour éviter de longs déplacements.

Pour vous assurer du sérieux du prestataire, vérifiez qu'il respecte bien les critères de qualité en vigueur dans le secteur : la norme française NF Service garde-meuble et la norme européenne du self-stockage.

Le tarif de location d'un garde-meuble

De nombreux critères influencent le prix d’un garde-meuble. Les tarifs se déterminent en fonction du volume de stockage (comptez 10€ par mois pour 1 à 2 m³ et plus de 100€ par mois pour 15 m³), mais aussi d’autres critères comme la situation géographique du centre, la durée de location (plus vous louez, moins vous payez) ou la période de l'année (les prix sont toujours plus élevés au printemps et en été, la période des déménagements). La simplicité d’accès se paie également : un box en self-stockage ou en rez-de-chaussée sera toujours plus cher.

En moyenne, la location d'un box de 8 à 10 m³ dans un garde-meuble coûte entre 150 et 200 € par mois à Paris et en Île-de-France et dans les 100 € en province. Un conteneur de 27 à 30 m³ coûte 400 à 550 € mensuels en région parisienne, 300 € en province.

Ne négligez pas le prix de l'assurance qui revient environ à 18 € par mois, ni le coût des frais administratifs et prestations annexes comme les services de transport ou l'achat des cartons.

Crédits images : "stockage" by l'Ours is licensed under CC BY-NC 2.0