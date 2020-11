Comment choisir une bonne assurance pour votre logement ?

Pour souscrire une Assurance multirisque habitation pas chère, vous devez faire très attention à certains éléments importants : les exclusions et la franchise. Il faut aussi contrôler les garanties qui sont prévues ou non au contrat avant la souscription. Tour d’horizon des points à ne surtout pas négliger.

Les exclusions de garanties

Avant de souscrire un contrat d'assurance habitation, soyez attentif aux exclusions de garanties. Une exclusion de garantie est une circonstance qui annule la prise en charge de l’assurance. Ainsi, chaque garantie de l’assurance habitation dispose d’une ou plusieurs exclusions. Les exclusions de garanties étant propres à chaque assureur, vous devez impérativement comparer plusieurs contrats et lire leurs conditions générales avant de souscrire une assurance habitation.

Sachez que chaque contrat d’assurance habitation dispose d’exclusions de garanties générales. Ainsi, votre assurance habitation ne vous indemnisera pas en cas de dommages d’origine nucléaire, ou en cas de dommages ayant eu lieu avant la signature de votre contrat. Mais chaque garantie incluse dans le contrat d’assurance habitation présente aussi des exclusions spécifiques qu’il est indispensable de connaître. C'est, par exemple, le cas avec la garantie responsabilité civile ; celle-ci couvre les habitants du logement en cas de dommages causés à une personne tierce suite à une négligence ou une imprudence, mais elle ne vous couvrira pas si les dommages ont été causés volontairement, ou bien à un membre de votre foyer. Dans ce dernier cas, vous serez chargé d’indemniser vous-même les victimes.

La franchise

Comme tous les contrats d’assurance, l’assurance habitation dispose de franchises. En assurance, la franchise est la somme qui est déduite de l’indemnisation versée en cas de sinistre. Il s’agit donc d’un montant qui reste à la charge de l’assuré, dans tous les cas de figure. Cette franchise est fixée librement par chaque assureur, et peut être différente selon les garanties (incendie, dégâts des eaux, cambriolage, bris de glace, etc.). Le montant de la franchise, ainsi que sa méthode de calcul, doivent être expressément inscrits dans les conditions générales de votre contrat assurance habitation, et être détaillés pour chaque garantie si nécessaire. Notez qu’il existe des assurances habitation sans franchise, mais que leur coût est plus élevé qu’une multirisque habitation classique.

Garanties de bases

Dans un contrat multirisque habitation, plusieurs garanties sont intégrées au contrat de base. Vous devez contrôler ce qui est prévu ou non au contrat avant la souscription.

La garantie responsabilité civile est une des garanties de base de l’assurance habitation. Elle forme, avec la garantie incendie et la garantie dégât des eaux, le socle de l’assurance habitation. Elle est automatiquement incluse dans chaque contrat. La garantie responsabilité civile a pour but de vous couvrir en cas de dommages causés involontairement à une personne tierce, et d’indemniser la victime. Avec une garantie responsabilité civile, vous serez donc couvert en cas de dommages causés par vous-même ou vos ayants droit, de dommages causés par votre logement, ou de dommages causés à vos voisins.

Même si elles sont souvent proposées en option dans les contrats d’assurance habitation, il est fortement recommandé de souscrire à la garantie bris de glace, ainsi qu'à la garantie vol.

Garanties complémentaires

Vous pouvez compléter votre contrat de base avec des garanties complémentaires qui permettent une couverture étendue. Ainsi, la garantie dommages électriques proposée dans les contrats d’assurance habitation a pour but de couvrir les appareils électriques branchés sur secteur dans votre logement. Cette garantie, en plus de couvrir vos objets, peut prendre en charge le dédommagement des dégâts causés par une explosion, une implosion ou un incendie de ces objets. Pensez, pour vos garanties complémentaires, à contrôler les franchises, les éléments pris en charge, les exclusions et les plafonds d’indemnisations.

Crédit image : "Cuisine" by Jean-Baptiste Bellet is licensed under CC BY 2.0