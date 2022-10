Comment choisir une bonne police d’écriture ?

Lorsque l’on crée un nouveau site web ou que l’on souhaite revoir le design de son propre site, on en vient rapidement au choix de la police d’écriture. Dans cet article, nous allons vous dévoiler nos meilleurs conseils pour pouvoir choisir la meilleure typographie pour votre site web.

Un choix crucial

Pour commencer, vous devrez faire preuve d’attention et d’un esprit critique lors du choix de votre police d’écriture. En effet, les visiteurs de votre site web la verront quotidiennement. Imaginez-vous à leur place, si l’écriture des phrases est trop petite ou trop fantaisiste, vous n’auriez pas envie de lire le site n’est-ce pas ? Alors, ne faites pas subir à vos lecteurs ce que vous n’aimeriez pas avoir. En revanche, vous pourrez combiner différentes polices d’écritures pour différencier les titres et les sous-titres.

Sachez qu’il existe 4 grands groupes de polices d’écriture qui sont :

1. Les polices dites « Serif » : ces polices d’écritures sont à « empattements ». Ces décorations servent à rendre les mots plus fins. Ce type de typographie peut paraître dépassé, pourtant c’est le plus utilisé dans les médias traditionnels comme les journaux.

2. Les polices dites « Sans Serif » : ces polices sont sans « empattements » et permettent de donner une apparence moderne aux phrases écrites. Ces typographies sont alors plus lisibles et claires, peu importe l’écran sur lequel le texte est lu : tablette, ordinateur ou même téléphone portable.

3. Les polices dites « manuscrites » ou « cursives » : ces polices d’écritures ressemblent fortement à une écriture à la main. Les formes sont arrondies et permettent de donner une image décontractée à votre site internet. Nous vous conseillons ces polices pour créer un blog, par exemple.

4. Les polices dites « décoratives » ou « exotiques » : ces typographies sont à utiliser avec parcimonie et seulement pour décorer votre site web.

Une police qui correspond à votre site

En connaissant les types de polices, vous pourrez alors choisir votre police d’écriture qui convient le mieux à votre site web. Si celui-ci représente votre entreprise, il faudra penser à votre image de marque et la respecter.

Par exemple, si vous possédez une entreprise dite classique, préférez les polices « Serif ». Si au contraire, vous possédez une entreprise jeune, préférez alors les polices « Sans Serif ». En réalité, les typographies utilisées auront un impact sur les lecteurs de votre site web : si vous recherchez une clientèle jeune, n’utilisez pas des polices « Serif », au risque de les lasser rapidement.

Malgré tout, si vous conservez quelques réserves sur votre choix, vous pouvez vous référer à des polices d’écritures ayant déjà fait leurs preuves et toujours autant populaires :

· Optima.

· Helvetica.

· Garamond.

· Rockwell.

· Bookman.

· Trade Gothic.

· Gill Sans.

· Caslon.

· Didot.

· Futura.

· Bodoni.

De plus, vous pouvez changer de police d’écriture selon le titre ou sous-titre. Vous pourrez alors apposer une typographie plus impactante pour vos titres et une police douce pour le corps du texte.

Attention cependant à ne pas trop varier les polices, choisissez un maximum de 3 typographies pour l’ensemble de votre site internet. Aussi, gardez toujours les mêmes polices d’écriture pour toutes vos pages.

En effet, si un lecteur naviguant pour la première fois sur votre site web découvre des pages écrites différemment, cela ne sera pas attractif. Si vous décidez de changer de police en cours de route, changez-là sur toutes vos pages afin de ne pas distraire vos lecteurs.

Faire de bonne combinaison

Vous pouvez aussi facilement trouver des combinaisons vérifiées de polices d’écriture qui fonctionnent réellement ensemble sur Canva. Voici quelques combinaisons de typographies que l’on peut y retrouver :

· « Bebas Neue », « Bebas » et « Montserrat » pour un look fashion.

· « Norwester », « Kollektif » et « Montserrat » pour un effet à la fois cool et impactant.

· « Six Caps » et « Archivo Narrow » formeront ensemble un style rétro des années 60.

Enfin, il existe différents sites permettant de télécharger et de découvrir de nouvelles polices d’écriture. Vous pourrez alors en tester un grand nombre sur votre site web afin de trouver la bonne police. Par exemple, vous pouvez vous rendre sur Google Font, Dafont ou même Fontquirrel.

En outre, n’oubliez pas de tester les polices avant de publier votre site internet au grand public. Certaines polices ne contiennent pas toutes les lettres ou les accents sur certaines lettres. Essayez donc de retranscrire toutes vos touches de clavier avec la police choisie, au risque de vous retrouver quelques mois plus tard avec un mot illisible ou des fautes d’orthographie non désirées.

Pour conclure

En bref, en suivant tous nos conseils, vous pourrez trouver la meilleure police d’écriture à utiliser pour votre site internet. Gardez un œil sur la lisibilité et le design de vos pages afin de séduire tous vos lecteurs.