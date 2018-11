Comment économiser de l’argent grâce au Black Friday

La période des achats du Black Friday approche à grand pas ! Vous êtes déterminé cette année à profiter un maximum des réductions et autres promos en ligne. Attention cependant à ne pas vous laisser aller à acheter tout et n’importe quoi. Dans cet article nous vous exposons notre méthode pour vous faire économiser de l’argent.

Achetez seulement ce dont vous avez besoin

La première constatation est que nous avons tendance à dépenser plus d’argent au Black Friday pour des choses pour lesquelles en réalité nous n’avons pas besoin de dépenser d’argent. Il existe d'excellents moyens d'économiser de l'argent mais cela demande de la discipline.

L’attrait du Black Friday est très important. C’est une occasion de vous procurer des cadeaux pour Noël à prix cassés. Cependant, il est très facile de se laisser aller à acheter un petit quelque chose pour vous-même, puis un autre, etc., car les offres sont tellement alléchantes. Pour vous aider à ne pas acheter ce dont vous n’avez pas besoin, vous pouvez procéder de la manière qui suit.

Faites une liste et fixez-vous un budget

C'est déjà un bon conseil de faire une liste pour les courses en supermarché, mais cela fonctionne également pour les achats de Noël ! Faites une liste des personnes et du budget que vous souhaitez dépenser pour chaque personne. Si vous n’avez pas d'idée de cadeau précis mettez quand même une idée qui vous semble correcte et surtout un budget. A la fin de la liste, relisez le tout et établissez votre budget global.

Vous souhaitez acheter des articles pour vous-même ou encore pour votre famille proche qui ne sont pas en rapport avec Noël ? Comme par exemple des jouets, de l'électroménager, des produits high tech, etc. ? Encore une fois faites un budget prévisionnel et essayez de le respecter le plus possible.

Oubliez les cadeaux inutiles

Il est souvent judicieux d’acheter moins de cadeaux mais des cadeaux de qualité. Si vous ne trouvez pas certains articles réfléchissez à des articles similaires. Vous pouvez même faire une liste avec plusieurs idées de cadeaux par personne et ensuite acheter le cadeau qui présente la meilleure offre ou le meilleur qualité/prix.

Si vous avez 10 personnes sur votre liste et que vous souhaitez dépenser 20 euros pour chacune d’elles, vous avez donc 200 euros à dépenser et vous devez trouver une dizaine de cadeaux pour cette enveloppe globale. A vous d'être discipliné. Traitez cette somme comme un budget comptant seulement. Une fois que vous avez atteint ce budget, vous n’avez plus rien à dépenser.



Optez pour une stratégie d’achat

Un fois votre budget établi, faites une liste de toutes les boutiques en ligne que vous souhaitez visiter. Nous vous conseillons le Black Friday en ligne car c’est là que se trouvent les meilleures affaires.

Les promotions proposées pendant le Black Friday sont généralement rendus publiques deux semaines avant le jour J. Comparez les prix des articles avant et après le Black Friday. Tenez toujours compte de votre liste d’achats et reportez-vous à elle régulièrement.

Notez scrupuleusement les horaires de démarrage des promotions et décidez des sites que vous visiterez en premier. Attention, certains articles sont pris d’assaut. Si vous souhaitez acheter une console de jeu, par exemple, choisissez d’aller sur le site ou dans le magasin qui la vend en premier car ce genre de produit part généralement très vite.

Trouvez des sites qui proposent de vraies offres intéressantes

Des sites comme celui d’Amazon propose d'excellents prix sur de nombreuses catégories de produits, ce qui vous permet d’avoir tout à la même place. Regardez en avance leurs offres Black Friday tranquillement de chez vous.

Le site d’Auchan est également intéressant car il regroupe beaucoup de catégories d’articles et vous pouvez donc vous procurer beaucoup de cadeaux sur ce site.

Le site de la Fnac mérite aussi d'être mentionné si vous avez des idées de cadeaux culturels en tête, vous pourrez alors faire plaisir à toute la famille depuis un seul magasin ou une seule boutique en ligne.

Nous vous conseillons de vous limiter à quelques sites seulement et de bien les explorer.

Utilisez les sites de comparaison et les codes promo

Encore une fois vous pouvez aller sur les sites de comparaison en amont et préparer votre liste tranquillement sans le stress de rater une offre.

Les codes promo sont également une très bonne option si, encore une fois, vous savez ce que vous voulez acheter ou bien vous avez un budget défini. Ne vous laissez pas aller au shopping effréné juste parce que les offres ont l’air d'être très intéressantes.

Vous pouvez vous enregistrer pour recevoir les newsletters des sites qui vous intéressent.

Regardez les “plus”

Service après-vente, livraison gratuite, bons d'achat, etc. Pensez à trouver les deals qui proposent également de la valeur ajoutée. Une livraison gratuite pour un article volumineux est très intéressante. Un service après-vente qui commence dès la transaction est aussi un service qui peut vous être d’une grande aide.

Utilisez votre bon sens pour faire du Black Friday une réelle opportunité plutôt qu’une perte de temps et d’argent. Et bonnes fêtes de fin d'année à vous !