Comment faire si vous avez oublié le schéma de déverrouillage de votre téléphone Samsung

Il vous est sans doute déjà arrivé d'oublier votre code de déverrouillage Android, qu’il s’agisse d’un code PIN ou d’un schéma de déverrouillage. Et vous avez aussi probablement déjà eu la mauvaise surprise de voir votre téléphone se bloquer suite à plusieurs erreurs de code. Il est donc essentiel de savoir comment déverrouiller votre téléphone si vous avez oublié votre code. Voici quelques conseils pour réinitialiser le code PIN ou le schéma de déverrouillage de votre téléphone Android.

1. Utiliser un logiciel pour débloquer téléphone android

En premier lieu, ayez recours à un logiciel professionnel comme Tenorshare 4uKey pour Android gratuit. Ce logiciel vous permet de déverrouiller un smartphone Android en quelques clics, lorsque vous avez oublié votre code PIN ou si le schéma de déverrouillage samsung oublié . En quelques instants, vous pourrez supprimer le mot de passe, le code PIN, le schéma ou l'empreinte digitale afin de déverrouiller votre Android et de les réinitialiser.

Téléchargez le programme et installez-le sur votre ordinateur.

Connectez votre téléphone Android à votre ordinateur avec un câble USB.

Dès que votre appareil est connecté et reconnu, cliquez sur « Commencer » pour commencer à supprimer le code de verrouillage de votre appareil Android.

Un message apparaît pour vous alerter que vos données risquent d’être effacées : cliquez sur « OK » pour poursuivre la suppression.

Suivez ensuite les instructions qui s’affichent à l’écran pour mettre votre appareil Android en mode Recovery.

Cliquez sur « Suivant » pour réinitialiser votre appareil aux paramètres d’usine. Une fois l’opération terminée, redémarrez-le et configurez votre nouveau code de déverrouillage Android.

Cette méthode, fiable, ne requiert aucune expertise, et réduit les risques de blocage du téléphone Android.

Notez que Tenorshare 4uKey for Android prend en charge la plupart des téléphones Android du marché, à l'exception de Sony, Oppo et OnePlus.

2. Supprimer le fichier mot de passe

Une autre solution consiste à supprimer le fichier mot de passe en utilisant Android Debug Bridge (ADB) et le débogage USB. L’outil ADB permet de communiquer avec le smartphone Android depuis votre ordinateur, via des lignes de commande. Pour utiliser cet outil, il faudra activer d’abord le débogage USB.

Cette méthode est très efficace, mais elle réclame d’être à l’aise avec les outils de développement Android pour éviter de faire une erreur.

3. Utiliser le Gestionnaire d'appareils Android

Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le Gestionnaire d’appareils Android de Google. Celui-ci peut verrouiller / déverrouiller votre appareil Android à distance et réinitialiser votre code de verrouillage.

Ouvrez l’application Find my device, localisez votre smartphone Android et cliquez sur « Verrouiller ». Rentrez ensuite un nouveau mot de passe et à cliquez à nouveau sur « Verrouiller » pour le valider.

Cette méthode n’est envisageable que si vous avez un compte Google lié à votre appareil Android. Vous devez aussi activer l’option de localisation de votre appareil Android.

4. Si vous disposez d’un ancien téléphone

Si vous possédez un téléphone Android de version 4.4 ou antérieure, vous pouvez utiliser Tenorshare 4uKey pour Android à supprimer le verrouillage d' écran sans perte de données ou supprimer le fichier mot de passe.

Après plusieurs tentatives de déverrouillage, si vous ne vous souvenez plus de votre code ou schéma de déverrouillage, vous verrez apparaître l’option « J’ai oublié le schéma » ou « Mot de passe oublié ». Il faudra alors vous connecter à votre compte Google, avec votre adresse mail et votre mot de passe, pour pouvoir réinitialiser le code ou le schéma de verrouillage.

Conclusion

Comme nous venons de le voir, plusieurs solutions s'offrent à vous pour déverrouiller un téléphone Android quand on a oublié son code de déverrouillage. Si vous disposez d’un téléphone Android ancien, le plus simple est de cliquer sur « Mot de passe oublié ». Sinon, il est conseillé de passer par un logiciel professionnel et fiable comme 4uKey for Android.