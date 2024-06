Comment faire un CV professionnel sans une licence Microsoft Word  ?

Disposer d’un CV professionnel même lorsque votre licence Microsoft Word expire est important, car les offres n’attendent pas. Bien que les modèles prédéfinis de Word soient importants, il peut arriver que la clé d’activation expire au moment où vous trouvez l’offre adaptée à votre profil. Dans cette situation délicate, il est important de contourner l’obstacle et mettre en valeur votre candidature. Que vous soyez confronté à ce problème ou que vous souhaitiez simplement vous y préparer, découvrez ici comment créer efficacement votre CV sans perdre de temps.

Utilisez la solution proposée par l’Union européenne

Depuis 2004, l’Union européenne rend disponible une plateforme appelée Europass et qui permet aux citoyens de présenter leurs compétences et qualifications de manière claire et organisée. Pour commencer, il vous suffit de vous rendre sur le site Europass et de créer un compte. Si vous n’en avez pas encore, vous pouvez en créer en quelques minutes seulement.

Une fois sur la page d’accueil, cliquez sur l’option "se connecter ou s’inscrire" située à droite de votre écran. Ensuite, remplissez vos informations personnelles telles que votre nom, prénom et adresse e-mail fonctionnelle, puis validez. Un e-mail de confirmation vous sera envoyé afin de définir votre mot de passe et de finaliser votre inscription. L’étape suivante consiste à remplir votre profil en quelques informations importantes. Elles concernent :

Vos informations personnelles (nom, prénoms, adresses, etc.) ;

Votre expérience professionnelle ;

Votre formation ;

Vos compétences personnelles.

Ces informations sont ensuite utilisées pour générer votre CV Europass. Si vous avez déjà un compte actif avec un profil complet, vous pouvez facilement passer à l’étape de création de votre CV. Grâce à cette solution, vous pouvez rapidement et efficacement mettre en avant votre candidature, sans avoir besoin d’une licence Microsoft.

Europass : Créez votre CV en toute simplicité

La méthode offerte par l’Union européenne pour créer votre CV est à la fois accessible et intuitive. Elle vous permet de mettre en forme votre curriculum vitae à partir de plusieurs sources, que ce soit les informations déjà renseignées dans votre profil, un ancien CV, ou encore en partant de zéro.

Si vous choisissez de partir de votre profil, le processus est rapide et efficace. Il vous suffit de cliquer sur la photo de votre profil en haut de la page. Une fois sur la nouvelle page, sélectionnez "Créer un CV" sur le côté gauche de votre profil, puis choisissez l’option "Commencer par le profil". Vos informations seront automatiquement chargées. Si votre profil est à jour, vous pouvez déjà télécharger votre CV. Sinon, vous devrez le modifier et le mettre à jour selon vos besoins.

Vous pouvez choisir de conserver toutes les informations de votre profil ou de désélectionner celles que vous estimez superflues, comme vos hobbies par exemple. Une fois vos choix faits, sélectionnez le modèle qui correspond à vos préférences et sauvegardez votre nouveau curriculum vitae.

Les autres méthodes pour créer votre CV ne sont pas très différentes, mais cette approche présente l’avantage d’être plus rapide, car une grande partie du travail est déjà effectuée grâce aux informations de votre profil.

CV professionnel : une alternative pour se démarquer

Lorsque votre abonnement Microsoft expire et que vous avez besoin de créer rapidement un CV, il est essentiel de rester réaliste. Le marché du travail est féroce et vous devez vous positionner en tant que candidat de choix. Bien que la solution proposée par l’Union européenne soit pratique, elle peut manquer d’originalité, car les formats de CV sont souvent similaires. Pour sortir du lot, des outils professionnels comme CVMaker.fr représentent une alternative intéressante. Cette plateforme est réputée pour offrir des options remarquables aussi bien pour les professionnels que pour les étudiants qui désirent intégrer des universités prestigieuses.

Le fonctionnement de CVMaker.fr se divise en trois grandes étapes simples. Tout d’abord, vous devez fournir vos données personnelles telles que votre nom, prénom, adresse e-mail, code postal et éventuellement votre profil LinkedIn. Ensuite, vous remplissez les sections dédiées à votre expérience professionnelle, vos formations, vos compétences techniques et managériales ainsi que vos langues maîtrisées. Une fonctionnalité intéressante est la possibilité de recevoir des conseils pratiques pour peaufiner chaque aspect de votre profil.

Enfin, dans la troisième étape, vous avez la possibilité de télécharger votre CV dans des modèles inspirés des grandes universités telles que Harvard, Stanford, Oxford, Berkeley et bien d’autres encore. Cette démarche vous permet de vous démarquer avec un CV professionnel et soigneusement élaboré.

Mettez toujours en avant les expériences professionnelles

Lors de la rédaction de votre CV, accordez une importance capitale à vos expériences professionnelles. En effet, celles-ci constituent des éléments clés pour valoriser votre parcours. Pour une présentation optimale, organisez vos expériences du plus récent au plus ancien, une méthode classique, mais efficace. Cependant, dans cette chronologie, privilégiez les expériences qui correspondent le mieux à votre profil professionnel.

Lors de la description de vos expériences, chiffrez vos réalisations ou indiquez les outils et compétences pertinents pour le poste visé. Évitez simplement de dresser une liste passive de vos fonctions précédentes. Au contraire, soyez percutant et concis dans la manière dont vous présentez votre expérience.