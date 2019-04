Comment investir en immobilier sans s’angoisser grâce aux SCPI ?

Tout le monde souhaite investir en immobilier locatif pour s'enrichir et échapper à la médiocrité des rendements de l'assurance vie en fonds euros et des livrets réglementés. Mais acheter un appartement locatif relève du parcours du combattant et les déceptions sont nombreuses. Alors comment acheter de l'immobilier locatif sans s'arracher les cheveux ?

La solution tient en quatre lettres synonymes d'investissement immobilier réussi et rentable, nous voulons bien entendu parler du placement star de l'épargne en 2019 : la SCPI ou société civile de placement immobilier. Plongeons sans attendre dans les coulisses de la SCPI de rendement.

Pour les retardataires, l'explication d'une SCPI est limpide et rapidement compréhensible.

Il s'agit de devenir propriétaire d'un patrimoine immobilier composé de plusieurs centaines d'immeubles répartis sur diverses régions géographiques et de percevoir un loyer net calculé en fonction de la somme investie. Pour sécuriser au maximum votre investissement, la gestion du parc immobilier est assurée par une société de gestion, encadrée par l'Autorité des Marchés Financiers. En résumé, vous allez pouvoir investir en immobilier locatif sans le moindre tracas et avec des performances attractives pour faire fructifier votre épargne.

Comme l'indique Gabriela Kockova, manager au sein de La Centrale des SCPI :

« La SCPI rencontre un immense succès auprès des épargnants souhaitant créer une épargne immobilière robuste pour augmenter leur pouvoir d'achat ou préparer sereinement leur retraite. »

Le gros avantage de la SCPI ou épargne immobilière assistée est qu'elle s'adresse à tous les profils d'investisseurs compte tenu de sa flexibilité : employés, retraités, cadres dynamiques, chefs d'entreprises, professions libérales, tout le monde sans exception peut bénéficier des atouts de ce placement d'épargne. Comme pour un achat immobilier classique, on peut acheter des SCPI au comptant ou investir en parts de SCPI à crédit pour profiter des taux bon marché de l'année 2019.

D'après Theo Darroman, consultant sénior au sein de La Centrale des SCPI :

« Chaque client trouve nécessairement des solutions à ses problématiques patrimoniales en se constituant un portefeuille de parts de SCPI de rendement tant les combinaisons d'achat sont nombreuses et les rendements attractifs »

La SCPI est indéniablement la meilleure solution pour réaliser un investissement immobilier fiable et sans mauvaises surprises grâce à la régularité des performances. L'actualité nous dit qu'il faudra peut-être travailler plus pour avoir une retraite à taux plein. Mais il faut surtout mettre en place le plus tôt possible une stratégie patrimoniale basée sur l'obtention d'un revenu immobilier compensatoire pour vivre sereinement lors de son passage à la retraite.

Comme le souligne Lionel Benhamou, associé fondateur de La Centrale des SCPI :

« En choisissant les meilleures SCPI de rendement culminant autour de 6% net, on peut se construire un véritable revenu pour booster son pouvoir d'achat présent et futur. »

Compte tenu de l'offre pléthorique de SCPI disponibles à la vente, il est impératif de se faire accompagner par des experts pour se donner toutes les garanties de réussite pour votre investissement en parts de SCPI. Parmi le grand nombre de plateformes internet dédiées à la SCPI, la référence et la plus connues de toutes est La Centrale des SCPI ( www.centraledesscpi.com ) fondée par Grégorie Moulinier, Véronique Baron et Lionel Benhamou. Cette structure allie la force du conseil digital et du conseil humain pour satisfaire les clients les plus exigeants. Petit bonus de La Centrale des SCPI devenue au fil du temps le 1er comparateur national digital totalement indépendant : son conseil SCPI est gratuit pour l'internaute alors pourquoi s'en priver ?

En 2019, il serait impensable de ne pas aller à la découverte de ce support d'épargne qui ravit déjà des milliers d'épargnants.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.