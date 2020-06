Comment les casinos en ligne, protègent-ils l’accès aux personnes les plus fragiles ?

De nos jours, de nombreux joueurs participent aux paris en ligne ou jouent aux casinos en ligne, malgré le risques d'addiction que certains encourent. Qu'ils jouent sur des sites légaux ou non, certains joueurs peuvent se retrouver en difficultés. Découvrez les solutions adoptées par certains casinos afin de protéger les joueurs les plus fragiles.

Une activité très lucrative sur le net

L'activité des jeux d'argent et de hasard sur le net est très lucrative et les sites, qu'ils soient implantés en France ou à l'étranger sont de plus en plus nombreux. Pour trouver le meilleur casino en ligne, ou site de pari, il est important de vérifier s'il fait parti des opérateurs agréés par l'Autorité de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL).

Parmi les catégories de jeux autorisés par l'ARJEL, on retrouve les paris sportifs, les paris hippiques, les jeux de cercle de type poker. Les jeux de casinos tels que les machines à sous ne faisant pas partie des activités agréées sur le net, comment les sites de casinos en ligne, assurent-ils la protection des joueurs.

Comment protéger les joueurs sur le net ?

Afin de protéger les joueurs les plus vulnérables, certains casinos en ligne assurent le principe du jeu responsable. Ainsi, le joueur peut paramétrer son compte, afin de limiter les dépôts pour s'assurer de ne pas trop dépenser d'argent. Mais le joueur de casino peut également définir la fréquence à laquelle il pourra déposer son argent, soit par tranche de 24 heures ou sur 7 jours ou alors sur un mois.

Par exemple, si vous vous fixez une limite de 50 € sur une tranche de 7 jours, et que vous réalisiez un dépôt de 50 € sur votre compte le mardi, vous devrez alors attendre le mercredi suivant pour être autorisé à déposer de nouveau 50 €. C'est une solution intéressante pour responsabiliser le joueur et limiter ses dépenses.

Pour le joueur, il est important que l'activité reste récréative, le but n'est pas que le jeu en ligne devienne une activité professionnelle et qu'il s'instaure une accoutumance aux jeux. Le joueur doit se fixer dès le début des limites par exemple un budget à respecter. Les casinos en ligne proposent aux joueurs qui deviendrez dépendant, de pouvoir s'auto-exclure.

Même si dans la réalité, il est difficile d'imaginer une personne complètement dépendante de faire les démarches de contacter le service client du casino pour demander une auto-exclusion, il faut savoir que la solution est proposée par la plupart des sites. Des périodes d'auto exclusion sont même paramétrables de 7 jours jusqu'à 1 an.