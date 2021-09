Comment lutter efficacement contre les moustiques  ?

Les moustiques sont redoutés pour leurs piqûres et pour les risques de maladies auxquels ils exposent. Une piqûre de moustique est assez désagréable. Elle est souvent responsable de démangeaisons, de rougeurs et de différentes maladies.

Mal soignés, ces troubles peuvent être fatals. Il est capital de lutter efficacement contre les moustiques. Découvrez les bonnes solutions pour y arriver !

Empêcher la prolifération

Empêcher la prolifération des moustiques est la première chose à faire pour lutter contre ces nuisibles. Pour le faire, il est primordial de garder son environnement immédiat propre. Les eaux stagnantes offrent des milieux propices au développement de larve de moustique. Ainsi, vous ne devriez pas laisser l’eau stagner dans les coupes de pots de fleurs et dans n’importe quel autre récipient. De même, les gouttières doivent être parfaitement nettoyées. La mise au propre de son milieu de vie permet d’empêcher la reproduction et la prolifération des moustiques.

Adopter des solutions naturelles

Il existe différentes solutions naturelles pour lutter efficacement contre les moustiques. Elles peuvent faire fuir les moustiques et permettre de lutter contre leur piqûre.

Les plantes répulsives

Le parfum de certaines plantes est efficace pour éloigner les moustiques. Il s’agit notamment :

de la citronnelle ;

de la lavande ;

de la menthe poivrée ;

du pélargonium ;

de la nepeta, etc.

Il y a beaucoup moins de moustiques lorsque l’une de ces plantes est installée dans un jardin. Les feuilles de ses plantes peuvent être cueillies et mises dans des coins de chaque pièce.

Les huiles essentielles

Les huiles essentielles de plantes aromatiques servent à lutter contre les moustiques. Elles peuvent être passées sur le corps pour éviter une piqûre de moustique ou encore pour calmer les douleurs et les démangeaisons après une piqûre. Cependant, un avis médical est souvent recommandé surtout pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans.

Des solutions chimiques et technologiques

Outre les solutions naturelles, différentes solutions chimiques peuvent être adoptées dans la lutte contre les moustiques. Elles sont plus drastiques et doivent être utilisées avec minutie. La vaporisation d’insecticide permet de repousser, d’affaiblir et de tuer les moustiques. Toutefois, les principes actifs chimiques qu’ils contiennent peuvent être nocifs pour l’homme.

Après une vaporisation d’insecticide, il est recommandé de laisser l’insecticide se dissiper avant de rejoindre à nouveau dans la pièce. Il existe aussi des prises anti moustiques qui se branchent sur secteur dans une pièce pour repousser ces nuisibles.

Ces prises diffusent dans l’air un principe actif qui a le pouvoir de repousser les moustiques. Comme avec les insecticides, il est conseillé de ne pas en abuser afin de préserver sa santé.

Consommer des aliments contenant de la vitamine B1

Des scientifiques ont prouvé que la thiamine ou la vitamine B1 permet de lutter contre les moustiques. Lorsqu’il y en a suffisamment dans l’organisme, le corps dégage une odeur qui repousse les moustiques. Ainsi, il est conseillé de consommer des aliments contenant de la vitamine B1. Ce sont par exemple les graines de tournesol, la levure de bière, le blé ou encore le soja.

Pour finir, l’habillement peut dans une certaine mesure aider à lutter contre les moustiques. Lorsque la température le permet, il est vivement conseillé de porter des vêtements longs et amples. Ceci se révèle assez efficace lorsqu’on fréquente un milieu infesté de moustiques.