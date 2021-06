Comment miner des jetons Dogecoin et les outils dont vous aurez besoin

Le choix de la bonne crypto-monnaie à miner peut être assez délicat, étant donné qu'il en existe des centaines aujourd'hui. Le bitcoin est le choix de facto pour la plupart des gens, mais beaucoup ne veulent pas suivre les sentiers battus. Pour les intrépides amateurs de crypto-monnaies, le minage de Dogecoin n'est pas seulement une entreprise lucrative, mais aussi une énorme distraction.

La pièce représentant le chien de chasse Shiba Inu est née de mèmes. Cependant, le projet est rapidement devenu sérieux, son taux a commencé à augmenter et des personnalités mondiales ont fait de la publicité pour Dogecoin. Le mining DOGE est le plus adapté aux personnes qui se lancent tout juste dans l'industrie des crypto-monnaies. L'extraction des pièces n'est pas très différente de l'extraction d'autres coins, bien qu'elle présente un certain nombre de différences.

Principes de base

Maintenant, passons à la chose la plus importante : comment miner du dogecoin ?

Si vous voulez miner du dogecoin, vous pouvez le faire de deux façons. Le premier moyen est le mining solo, ce qui signifie que vous mettez en place votre propre processus de mining et que vous traitez tout. La deuxième option est le "mining pool", où vous mettez en commun votre puissance de calcul avec d'autres mineurs de Dogecoin, et chacun partage la récompense par bloc.

Si vous rejoignez un pool de cloud mining, vous devrez également payer une commission. Cependant, le mining pool du Dogecoin augmente vos chances de gagner plus rapidement et de manière plus stable. Pour un débutant, rejoindre un pool de Dogecoin signifie également participer à une communauté de mineurs, et c'est une bonne chose. Pour le mining, vous pouvez avoir besoin :

Un portefeuille est la première chose dont vous avez besoin pour le mining, car c'est là que vous gardez ce que vous gagnez. Une fois que vous l'aurez, vous aurez besoin d'équipement pour commencer votre opération de mining de Dogecoin.

Processeur central : le processeur central de votre ordinateur doit être suffisamment puissant pour être utilisé dans le mining de Dogecoin. Le mining entraîne une surchauffe et peut endommager un appareil pas assez puissant.

GPU : une carte graphique n'est pas seulement destinée aux jeux et aux logiciels de montage vidéo, elle peut également être utilisée pour le mining de Dogecoin. L'utilisation d'une carte graphique pour le mining est connue sous le nom de mining GPU. Il existe également une plateforme de mining GPU à cet effet.

Le mining de Dogecoin est-il rentable ?

Comparé au Bitcoin, à l'Ethereum ou même au Litecoin, le mining de DOGE n'est pas le moyen le plus rapide de gagner des millions de crypto-monnaies. Si vous travaillez seul, il vous faudra peut-être un certain temps pour gagner des dollars. Vous pouvez utiliser un calculateur de mining de Dogecoin pour déterminer combien vous gagnez.

La crypto-monnaie Dogecoin s'est avérée être un moyen de paiement en crypto-monnaie assez stable et liquide. Cependant, il n'est pas recommandé de parier sur DOGE en termes de mining - son chiffre d'affaires (et surtout, sa dynamique) est trop en retard par rapport à la capitalisation de l'Ethereum (en termes de temps d'existence).

Vous pouvez miner des DOGE, mais en combinaison avec d'autres crypto-monnaies. Votre portefeuille sera alors équilibré en termes de rentabilité et diversifié en termes de risque.