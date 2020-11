Comment peut-on investir dans le Bitcoin ?

La crypto-monnaie, c’est quoi ?

La crypto-monnaie est une monnaie virtuelle, décentralisée et cryptée. Émise de pair à pair, elle n’a pas d’existence physique et n’a pas besoin de passer par une banque centrale.

Tout comme la monnaie traditionnelle, la crypto-monnaie permet d’effectuer des virements, des transactions, et de faire des achats en ligne. Son avantage principal est qu’elle protège les données personnelles des utilisateurs et leur permet de régler leurs achats dans l’anonymat total.

Pourquoi choisir Bitcoin ?

Le premier sur la liste des monnaies virtuelles les plus importantes est, évidemment, le Bitcoin. Créé en 2009, Bitcoin est la première crypto-monnaie dans l’histoire, et celle qui possède la plus grande capitalisation boursière, donc celle dont la valeur totale est la plus importante.

Que faire pour investir dans le Bitcoin ?

Utiliser une plateforme d’échange pour acheter Bitcoin

Pour acheterbitcoin, vous pouvez convertir des devises traditionnelles en monnaie virtuelle en utilisant des plateformes d’échange similaires à un broker. Il est recommandé d’acheter du Bitcoin avec un broker qui garantit la sécurité, la transparence et la fluidité des opérations. Les plateformes les plus populaires sont : eToro, Binance, Capital.com, etc.

Créer un portefeuille de crypto-monnaie

Il est nécessaire d’avoir un portefeuille de monnaie cryptée si vous voulez conserver votre argent. Le portefeuille virtuel peut être créé facilement à l’aide de différentes applications, et il vous permet d’avoir un accès facile et rapide à vos Bitcoins.

Faut-il trader plutôt qu’acheter Bitcoin ?

Si le portefeuille numérique est indispensable dans le cas de l’achat du Bitcoin,vous pouvez commencer à trader facilement sans avoir besoin d’un portefeuille numérique.

Il est désormais facile de trader grâce aux robots de trading qui prennent en charge tout le processus sans être assistés. Il suffit juste d’ouvrir un compte sur une plateforme de trading automatique pour se lancer dans le domaine.

En revanche, si le trading est fait de façon manuelle, le trader doit se charger de faire des études techniques pour analyser les marché, suivre l’évolution des prix des actifs financiers, savoir utiliser les indicateurs de projection afin de déterminer la tendance du marché et pouvoir prendre les meilleures décisions.

Échange en P2P

Si votre portefeuille numérique n’est pas lié à un compte bancaire ou à une carte de crédit, et que vous voulez acheter du Bitcoin avec du cash, vous pouvez le faire de pair-à-pair si un individu vous offre de faire cet échange. Cette méthode est risquée car elle vous exige de faire confiance à des étrangers, sachant qu’il n’y a aucun enregistrement digital d’une transaction en cash.

Déterminer une stratégie d’investissement

Il est important de réfléchir à une stratégie d’investissement une fois que vous vous êtes décidé de vous lancer dans le marché de la crypto-monnaie. Afin de déterminer votre plan d’investissement, vous pouvez utiliser des outils d’analyse et d’évaluation de risques pour mieux étudier la situation. Aussi, il est recommandé de se renseigner sur les avantages et les inconvénients des investissements à court et long terme afin d’opter pour le plan le plus optimal.