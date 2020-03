Comment préparer sa retraite avec une bonne assurance

À l'approche de la retraite, il est tout naturel d'examiner votre couverture d'assurance-vie et de vous demander si des changements devraient être apportés. Après tout, vous avez peut-être souscrit une assurance-vie pour la première fois il y a une demi-vie. À l'époque, il offrait un excellent moyen de protéger vos revenus pendant vos premières années de travail, en particulier si vous aviez de jeunes enfants à élever ou des décennies de futurs paiements hypothécaires à envisager.

Au moment où vous atteignez la soixantaine, vos enfants ont probablement grandi et votre hypothèque est au moins sur le point d'être remboursée. Si vous avez exécuté un plan d'épargne à long terme judicieux, vous disposez peut-être également d'une somme d'argent saine pour la retraite. Dans de telles circonstances, avez-vous toujours besoin d'une prévoyance assurance vie.

Certaines personnes ne le croient pas et choisissent de ne pas renouveler la couverture temporaire à l'approche de la retraite ou de renoncer à la couverture permanente à la retraite. Mais il existe des raisons valables pour lesquelles il est logique de maintenir une couverture d'assurance-vie tout au long de la retraite dans le cadre de votre plan financier à long terme.

Voici quelques exemples de la façon dont l'assurance-vie comme par exemple l'assurance Prévoir peut offrir des avantages à la retraite :

1. Transfert de patrimoine aux héritiers :

L'assurance-vie est l'une des méthodes les plus efficaces pour créer une succession ordonnée d'actifs aux générations futures et pour établir un héritage via des legs caritatifs. La nature exonérée d'impôt sur le revenu (et éventuellement d'impôt sur la succession, si elle est correctement construite) des prestations de décès d'assurance-vie ajoute à son efficacité en tant que véhicule de transfert de patrimoine. L'assurance-vie permet également aux familles d'égaliser les biens entre leurs enfants, en particulier lorsqu'il s'agit d'actifs non liquides, comme une entreprise familiale. Pour les héritiers qui ne s'attendent pas à être impliqués dans l'entreprise après le décès de leurs parents, l'assurance-vie offre la possibilité de recevoir un montant en espèces équivalent à la valeur d'une entreprise transmise à d'autres héritiers.

2. Accès à de l'argent :

Si vous croyez que le même niveau de couverture ne sera plus nécessaire, vous pouvez accéder à la valeur de rachat d'une d'assurance-vie permanente pour aider à financer votre retraite. En exerçant cette option, vous paieriez des primes au contrat pendant vos années de travail, puis en tireriez profit comme source de revenu de retraite via des retraits et / ou des prêts au moyen de la valeur de rachat du contrat d'assurance vie

3. Prise en charge d'une veuve / veuf :

Vous voulez peut-être vous assurer qu'un conjoint survivant est en mesure de payer certaines dépenses après le décès de l'un d'entre vous. Il peut s'agir des frais funéraires , d'une hypothèque existante ou de tout autre type de dette. La prise en compte de ces possibilités peut vous aider à mieux profiter de la retraite, sachant que les prestations de décès d'assurance-vie offrent une couverture des dépenses qui empêcherait le conjoint survivant de se retrouver dans une situation financière difficile.

4. Protection contre l'apparition de maladies chroniques :

De nombreuses assurance-vie permettent aux gens d'accéder aux prestations de décès pour maladie chronique avant le décès. La maladie chronique est légalement définie comme une déficience cognitive (par exemple, la maladie d'Alzheimer) ou l'incapacité à effectuer deux des six activités de la vie quotidienne. Bien que vous n'ayez pas nécessairement besoin d'être hospitalisé pour recevoir l'argent, une certification annuelle d'un professionnel de la santé est requise.

5. Dons de bienfaisance :

L'assurance-vie peut être utilisée de plusieurs façons pour soutenir la stratégie de dons de bienfaisance d'une personne à l'approche de la retraite. Par exemple, vous pourriez faire don d'une assurance-vie existante à un organisme de bienfaisance. De plus, le bénéficiaire du contrat peut être changé en organisme de bienfaisance. Enfin, la présence d'une assurance-vie permet à un donateur de faire un don de biens immobiliers, d'investissements ou d'autres formes de biens à un organisme de bienfaisance tout en continuant à fournir un héritage raisonnable aux héritiers. C'est ce qu'on appelle une utilisation « de remplacement de richesse » de l'assurance-vie dans la planification caritative.

Le maintien de la couverture à la retraite peut vous procurer une tranquillité d'esprit inestimable, grâce à des avantages qui incluent la jouissance d'une autre source de revenu, l'exécution de transferts de patrimoine fiscalement avantageux, le don à un organisme de bienfaisance dont vous soutenez la mission, la protection d'un conjoint survivant ou le soulagement des coûts élevés associés aux maladies chroniques.