Comment récupérer des données supprimées depuis une Carte SD

Vous avez une carte Micro SD et vous avez supprimé quelques photos de celui-ci ? Cela s'est passé il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années ? Et vous vous demandez s'il est toujours possible pour vous de Récupérer des photos supprimées de la carte Micro SD ? Ne vous inquiétez pas. Nous allons voir que la récupération de vos données est tout à fait réalisable.

En effet, les fichiers supprimés, que ce soit accidentiellement, par formatage de la carte SD ou par une attaque de virus, ne disparaissent pas en permanence de votre carte Micro SD. Ils deviennent inaccessibles avant que de nouvelles données les écrasent. Ainsi, peu importe combien de temps les données ont été supprimées de votre carte Micro SD, vous pouvez les récupérer aussi longtemps que vous n'avez pas mis de nouvelles données dans la carte.

Vous pouvez effectuer la récupération de carte Micro SD avec un programme de récupération de données si vous n'avez pas utilisé la carte depuis que vos données ont été perdues. Le logiciel Récupération de photos de Wondershare ou Recoverit de Wondershare pour Mac vous permet de récupérer facilement des images supprimées de la carte Micro SD. Tout ce que vous devez faire est d'exécuter le programme et d'analyser votre carte Micro SD, puis de sélectionner les images supprimées pour récupérer.

Vous pouvez ainsi récupérez des fichiers en plus de 550 formats à partir de n'importe quel périphérique de stockage rapidement, en toute sécurité et totalement. Et la prise en charge de la récupération de données peut s'effectuer à partir d'une corbeille, d'un disque dur, d'une carte mémoire, d'un lecteur flash, d'un appareil photo numérique et de caméscopes.

Vous vous demandez aussi comment Récupérer des données depuis une Carte SD Corrompue ? Sachez d'abord qu'il existe de nombreuses raisons qui conduisent à la corruption de votre carte SD, telles qu'une erreur système, une infection par le virus ou même l'endommagement de la carte SD. Il est impossible de récupérer les données de Carte Mémoire si elle est physiquement endommagée. Mais la récupération des données d'une carte SD endommagée est toujours possible tant qu'elle peut être détectée par l'ordinateur et que les données ne sont pas écrasées.

Il existe de nombreux logiciels de récupération de données sur Google pour une carte SD corrompue. Wondershare Recoverit est l'un des meilleurs choix pour récupérer des photos ou fichiers perdus de la carte SD corrompue. Il dispose de fonctionnalités de récupération puissantes et sécurisées qui vous permettent de récupérer des fichiers à partir de la carte SD corrompue avec facilité, y compris les vidéos, photos, fichiers audio, fichiers de documents, etc.