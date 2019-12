Comment récupérer des fichiers de films supprimés ?

Sommaire Cette page contient les meilleurs logiciels de récupération de films et des astuces supplémentaires pour récupérer vos fichiers de films, vos vidéos et pour protéger vos films d'une potentielle suppression, d'un formatage, d'une mauvaise opération etc. Téléchargez le logiciel de récupération de données gratuit EaseUS pour récupérer immédiatement les films que vous avez perdus.

Comment récupérer des films que j'ai perdu sur mon disque dur externe

« J'ai collecté beaucoup de films sur mon disque dur externe Seagate. C'est vraiment pratique pour regarder mes films et pour partager ces fichiers avec mes amis.

Ce matin, ma petite sœur à brusquement débrancher mon disque dur externe pendant que je transférais un film sur mon ordinateur. Je ne trouve plus le fichier, ni sur le disque dur externe ni sur l'ordinateur. Existe-t-il une solution fiable de récupération de fichiers de films qui pourrait m'aider à récupérer les films que j'ai perdu ? »

De nombreuses choses peuvent causer la perte de fichiers, tout comme des fichiers de films. Normalement quand vous supprimez un film d'un disque dur d'ordinateur, vous pouvez facilement le lancer une récupération de la corbeille et ainsi le récupérer.

Cependant, la perte de films due à une suppression définitive, un formatage, une erreur de stockage externe, un transfert de fichier non achevée ou même une attaque de virus ne peut pas être réparée de manière classique. Vous aurez besoin de l'aide d'un outil de récupération de données ou d'un logiciel de récupération de films.

Téléchargez le meilleur logiciel de récupération de fichiers de films.

Conseils

Peu importe comment ou quand vous avez perdus vos fichiers, arrêtez immédiatement d'utiliser votre appareil. Cela empêchera de recouvrir les fichiers perdus avec des nouvelles données.

Pour éviter la perte inutile de fichiers, il est conseillé de faire une sauvegarde régulière de vos fichiers sur un périphérique de stockage externe ou sur le cloud.

Si vous voulez récupérer des fichier supprimés rapidement et efficacement. Ici nous voudrions vous recommander d'essayer EaseUS Data Recovery Wizard.

Si vous avez perdu moins de 2GB de fichiers de films, le logiciel gratuit de récupération de fichiers EaseUS pourra vous aider.

Avec de bonnes fonctionnalités en termes de récupération de fichiers et une interface facile à utiliser, tous les utilisateurs peuvent utiliser ce logiciel pour récupérer les fichiers qu'ils ont perdus :

Il prend en charge tous les types d'extension de film : AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, MKV, ASF, FLV, SWF, MPG, RM / RMVB, MPEG, etc.

Il prend en charge tous les types de périphériques de stockage : disque dur de PC / ordinateur portable, SSD, disque dur externe, clé USB, carte SD ou micro SD, caméra, lecteur vidéo ou audio, iPod, appareil photo, etc.

Il prend en charge tous les systèmes d’exploitation : Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP, Windows Server (2003 - 2019) et macOS 10.14 - OS X 10.6.

Récupérer vos films perdus avec le logiciel de récupération de données EaseUS

Il offre aux utilisateurs une solution de récupération simple pour récupérer toutes sortes de fichiers perdus en suivant trois étapes simples. Essayez maintenant de récupérer vos films perdus.

Étape 1. Choisissez l’emplacement du fichier à analyser.

Lancez EaseUS Data Recovery Wizard sur votre ordinateur. Choisissez le lecteur sur lequel étaient les fichiers que vous avez perdus et cliquez sur "Analyser". Si vous avez perdu des fichiers sur un périphérique de stockage externe, commencez par le connecter à votre ordinateur.

Étape 2. Analysez les fichiers perdus.

Le logiciel commencera immédiatement une analyse rapide des fichiers supprimés, puis une analyse approfondie sera lancée pour analyser encore plus de fichiers perdus sur l’ensemble du lecteur sélectionné. Après l'analyse, vous pouvez utiliser l'option Filtrer pour filtrer rapidement un type spécifique de fichier.

Étape 3. Prévisualisez et restaurez les fichiers.

Double-cliquez sur un fichier pour en avoir un aperçu complet. Pour finir, sélectionnez les fichiers que vous voulez, cliquez sur "Récupérer" et choisissez un emplacement pour enregistrer tous les fichiers d'un coup.

Conseils pour protéger les fichiers de films

De toute manière, être capable de récupérer les films perdus n’est pas le meilleur moyen de protéger vos fichiers de film. Nous vous recommandons de suivre les conseils ci-dessous pour vous assurer que vos précieux films et vidéos seront protégés en toute sécurité :

1. Créez une sauvegarde régulière de vos films ou de vos vidéos

Créer une sauvegarde complète de fichiers précieux peut toujours vous éviter de perdre vos fichiers sans vous y attendre. EaseUS Todo Backup Free est un excellent choix pour économiser votre énergie et économiser de l 'espace de stockage.

Sa fonction de sauvegarde de fichiers permet de sauvegarder tous vos fichiers d'un coup, en prenant très peu d’espace sur votre appareil :

Étape 1 : Lancez EaseUS Todo Backup et choisissez "Sauvegarde de fichier".

Étape 2 : Choisissez les films et les autres fichiers que vous voulez sauvegarder. Ensuite, sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez stocker le fichier de sauvegarde.

Étape 3 : Cliquez sur "Continuer" pour lancer la sauvegarde des données.

2. Supprimez le virus et corrigez les erreurs de disque existantes

Il est également nécessaire d'utiliser le logiciel de nettoyage de virus et les outils de vérification du bon fonctionnement du disque dur pour éliminer les virus et les erreurs existantes sur votre ordinateur et sur les périphériques de stockage sur lesquels vous avez sauvegardé des films importants.