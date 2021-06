Comment réparer un iPhone bloqué sur l’écran noir ?

Il vous est sans doute déjà arrivé que votre iPhone reste bloqué sur un écran noir. De telles mésaventures sont fréquentes avec les smartphones, aussi fragiles qu'ils sont sophistiqués, mais des solutions peuvent heureusement être facilement trouvées. Zoom sur différentes méthodes qui vous permettront, très simplement, de récupérer un iPhone qui fonctionne mal comme s’il était neuf.

Si l'écran de votre smartphone reste noir, cela peut provenir de deux types de pannes : les pannes logicielles (un souci sur une application par exemple) et les pannes matérielles (un problème de chargement ou de batterie par exemple). Les premières peuvent le plus souvent être réparées aisément, alors que les secondes exigent de rentrer en contact avec un professionnel. Avant d’en arriver là, suivez les huit méthodes suivantes.

Méthode 1 : Changer le câble USB et recharger l’iPhone

Vous alternez entre iphone écran noir et écran blanc sur votre iPhone ? Alors essayez de changer votre câble d’alimentation. Il se peut qu'il soit défectueux. Chargez votre iPhone, et voyez s’il fonctionne de nouveau normalement avec le nouveau câble.

Méthode 2 : Forcer le redémarrage de votre appareil iOS

Dans le cas où votre écran reste noir après que vous avez lancé une application ou consulté un site internet, il se peut qu’il ait planté. Forcez alors le redémarrage.

Méthode 3 : Vérifier l’affichage de l’écran et le port de charge

Pensez aussi à vérifier le port de charge de l’iPhone, il se peut qu'il soit endommagé. Si l’écran présente des fissures, le problème est très certainement matériel. Essayez, à ce moment-là, les cinq méthodes qui suivent.

Méthode 4 : Libérer l’espace de stockage de l’iPhone

Votre iPhone peut avoir du mal à démarrer ou à fonctionner car l’espace de stockage est presque saturé. Vous devez alors effacer les fichiers inutiles du téléphone (les applications, musiques et photos dont vous n’avez plus besoin).

Méthode 5 : Rebooter l’iPhone écran noir bloqué sans perte de données

Le problème d’écran noir peut avoir pour origine une erreur lors de la mise à jour d’iOS. Pour y remédier, utilisez un logiciel de réparation du système ios qui vous permettra de réinstaller la bonne version sans perdre des données.

Tenorshare ReiBoot est le logiciel de mode récupération N°1 dans le monde qui vous offre une solution gratuite pour réparer votre iPhone bloqué en mode récupération en un clic.

Lancez le programme, puis connectez votre appareil à votre ordinateur avec un câble USB. Cliquez sur Commencer.

Cliquez sur Réparer maintenant, puis Télécharger.

Patientez jusqu’à la fin du processus. Votre iPhone va redémarrer et fonctionner correctement.

Si, malgré tout, l’écran reste noir, essayez les deux méthodes suivantes. Notez toutefois qu'elles vous feront perdre vos données. Pensez donc à faire une sauvegarde.

Méthode 6 : Restaurer l’iPhone dans iTunes pour résoudre le problème d’écran noir

Si votre iPhone est victime d’un virus ou d’un grave problème logiciel qui le bloque sur un écran noir, essayez de réinitialiser aux paramètres d’usine. Faites-le en utilisant iTunes. Votre iPhone redémarrera ensuite.

Méthode 7 : Restaurer les paramètres d’usine iPhone sans iTunes

Proposé par Apple, iTunes n’est pas toujours la solution la plus simple ni la plus efficace. Avec ReiBoot, vous rétablirez les paramètres d’usine de votre iPhone bloqué plus rapidement.

Méthode 8 : Vérifier la batterie et les défaillances matérielles

Si, à l’issue de toutes ces étapes, votre écran reste noir, il est très probable que la panne de votre iPhone soit matérielle. Adressez-vous à la boutique qui vous l’a vendu ou à votre magasin Apple pour savoir s’il est possible de faire quelque chose.