Comment voyager au Japon pas cher

À l’autre bout du monde, le Japon est connu pour être l’un des pays les plus chers à vivre, aussi bien pour les étrangers que pour les locaux. Tokyo et Osaka font partie des cinq villes les plus chères du monde. Voyager pas cher au Japon est donc une tâche loin d'être facile. Pour beaucoup, le pays est une destination de rêve qui nécessite des années d'économies, et parfois jamais accessible. En conséquence, une organisation financière est nécessaire pour Mr-Tout-Le-Monde décidant de partir au Japon. Une dépense qui pèse grandement sur tout budget voyage est le transport publique. En effet, voyage touristique ne veut pas seulement dire vols, mais également tout trajet de ville en ville ainsi qu'à l'intérieur des zones urbaines. Pour vous faciliter la tâche, et vous permettre d'économiser autant que possible, nous vous recommendons le Japan Rail Pass disponible sur toutes les lignes de train japonaises à Tokyo, Kyoto et Osaka.

Qu’est-ce que le Japan Rail Pass ?

Le Japan Rail Pass est un billet multiusage à prix réduit qui vous permet de voyager à bord de tous les trains du réseau national JR au Japon, ce qui inclût les trains Shinkansen, c’est-à-dire les lignes nationales à grande vitesse. Le billet est valable pendant sept, quatorze ou vingt-et-un jours et son prix commence à 231€. Il vous donne également accès aux trains rapides et locaux, au service de bus JR et certains services ferry. Ce pass est disponible pour tout touriste restant dans le territoire japonais pour moins de 90 jours. Si vous préférez voyager plus confortablement, il est également possible d’acheter un billet de première classe appelé Green Pass. Ce-dernier vous offre des places assises plus spacieuses, une serviette chaude traditionelle, ainsi que des boissons gratuites sur certaines lignes de train.

Comment le réserver ?

La réservation du pass se fait en quelques étapes. Visitez le site JR Pass et commandez votre billet en ligne. Vous recevrez ensuite un bon soit à domicile ou à votre logement au Japon. Il vous suffit ensuite de visiter un bureau d’échange JR japonais pour récupérer votre JR Pass. Une fois ce-dernier en main, vous devez simplement le présenter au guichet afin de réserver gratuitement une place au bord du train dans lequel vous désirez embarquer.



Où aller avec le Japan Rail Pass cet automne ?



Si vous cherchez à partir au Japon et avez effectué ne serait-ce qu'un peu de recherche sur la destination, vous savez probablement que l'automne est le moment idéal pour visiter. Premièrement, la ville de Kyoto est connue pour ses couleurs automnales resplendissantes. Au mois de novembre, les érables momiji brillent de mille feux. Rouges et oranges se mélangent à l'architecture typique de la ville, offrant des paysages inoubliables. Faire le tour des temples japonais au coûcher de soleil vous laissera sans voix. Certains d'entre eux sont situés en altitude, comme le Mont Takao par exemple, donnant lieu à une vue hypnotisante de Kyoto. Alors que novembre est le moment parfait pour voir les couleurs chaudes des érables à Kyoto, ces-dernières apparaissent plus tôt dans d'autres parts du pays. Profitez de votre pass JR pour voir ces paysages inoubliables d'octobre à Hokkaido jusqu'à décembre à Nagasaki.



Ensuite, l'année 2019 est d'autant plus l'occasion parfaite pour visiter le Japon que la coupe du monde de Rugby y a lieu. Du 20 septembre au 2 novembre prochains, des matchs seront dispersés dans les quatre coins du pays. Le billet illimité vous donne l'opportunité de suivre la France de près. Le premier match français se passera le samedi 21 septembre contre l'Argentine à Tokyo et le deuxième à Fukuoka le 2 octobre contre les Etats Unis d'Amérique. Les deux villes étant éloignées, jouissez du JR Pass pour vous arrêter à Toyota le 23 septembre et assistez au match du Pays-de-Galle vs Georgie puis à Kobe trois jours plus tard pour voir l'Angleterre jouer contre les Etats Unis. Continuez ainsi votre tour du Japon et finissez par regarder la finale à Yokohama le 2 novembre.

Le JR Pass à Tokyo



Bien que 231€ peut sembler être un montant élevé à dépenser en transport seulement, le pass vous permet d'économiser énormément même si vous ne voyagez qu'à l'intérieur de Tokyo. En effet, le coût du transport publique dans la capitale en deux jours est de 65€, soit un tiers du prix du billet illimité et n'inclût que le métro et le transfer depuis et vers l'aéroport. Cependant, le JR Pass vous donne également l'accès illimité à la ligne circulaire Yamanote, Narita Express à l'aéroport de Narita, le monorail de Tokyo à l'aéroport de Haneda, Hakone et le mont Fuji ainsi que Tokyo Disney Resort.



Le JR Pass à Kyoto et Osaka

Tout comme à Tokyo, il vous est possible d'utiliser gratuitement et en illimité les lignes urbaines de Kyoto et d'Osaka, ainsi que le Haruka Express reliant les deux villes à leur aéroport respectif.

Nous vous conseillons donc sans aucun doute d'obter pour le pass illimité Japan Rail afin d'assurer une visite paisible et économique au pays du soleil levant. Entre sport et paysages, faîtes de votre rêve japonais une réalité cet automne.