Comparateurs de prix en ligne : sont-ils fiables ?

Contracter une assurance, quelle que soit sa nature, ne devrait jamais être une décision à prendre à la légère. Il faut prêter une grande attention aux clauses, aux bénéfices, aux coûts fixes et variables et naturellement à la compétitivité sur le marché. Les offres de polices d'assurance peuvent varier sensiblement en fonction de la compagnie qui les émet. Donc les clients sont obligés de comparer la nature de l'offre, le type de couverture et bien sûr le prix : un travail qui exige une concentration intense et surtout beaucoup de lucidité.

Pour simplifier ce type d'opération, à l'ère d'internet et de la digitalisation de l'information, un nouveau modèle de site Internet s'est affirmé ces dernières années. Il s’agit des comparateurs de prix, des sortes d'agrégateurs qui permettent de comparer les offres des différentes compagnies. Ils offrent, en théorie, un gain de temps considérable et un tableau global de ce que serait l'éventail d'options à disposition du consommateur. En somme, un avantage considérable pour tous ceux qui n'ont pas le temps d'étudier minutieusement et dans les moindres détails chaque police. La question est : seront ces site fiables ? Seront les informations qui y sont contenues véritables ?

Évidemment, il n’y a pas de réponse univoque, car elle varie d’un cas à l’autre, ou plus exactement d’un site à l’autre. Tout dépend du moteur de recherche interne, de son niveau de précision et d'exactitude. Par exemple, des sites au premier plan en ce qui concerne ce type de fonctionnalité, comme Lecomparateurassurance, doivent leur renommée principalement à la justesse des informations diffusées sur leur pages, et elle est due essentiellement à la qualité de son moteur interne. Pour s'assurer que cette qualité correspondre à nos besoins, il faut évaluer le nombre d'offres présentes sur le site, mais aussi faire une recherche plus générale sur la réputation de ce dernier, par les commentaires et les avis accessibles en ligne.