Conseils d’achat pour portail en aluminium

Vous vous apprêtez à acheter un portail ? Le portail en aluminium est un bon choix, qui présente de nombreux avantages. Voici quelques conseils d'achat.

Les portails en aluminium se déclinent dans une large gamme de styles, de couleurs et de formes, avec différents types d’ouvertures. Ils sont la touche finale à apporter pour habiller votre façade, fabriqués sur mesure pour s’adapter aux dimensions qui vous conviennent, et à la motorisation que vous souhaitez.

Robustesse, praticité et couleurs

On n'achète pas un portail tous les jours. Tenir compte de la robustesse et de la longévité est donc essentiel. Il est important de choisir son système d’ouverture dans une matière résistante. L’aluminium ne demande aucun entretien particulier au quotidien, et se montre plus résistant que le portail en métal ou qu’en PVC. C'est un alliage qui résiste aux intempéries : pluie, grêle, froid extrême, canicule, etc. Il ne se déforme pas, est anticorrosif et ne craint ni les UV ni la rouille.

L'aluminium est un matériau léger. Par conséquent, votre portail sera facile à manier et à poser. S'il est un peu terne ou sale, vous pouvez le laver avec un peu d'eau savonneuse pour qu'il retrouve tout son brillant.

Le portail, s'il délimite votre propriété, participe aussi à son esthétique. Il doit s'intégrer harmonieusement au style de votre propriété. Vous avez le choix entre divers styles : plein, ajouré, droit, concave, convexe, etc. Pour bien choisir l’esthétique de votre portail aluminium, optez pour une couleur en accord avec vos murs pour un style classique. Le noir, beige et gris sont des couleurs très recherchées. Il est aussi possible de commander un portail aux couleurs chatoyantes, pour plus de modernité.

Portail coulissant, battant ou portillon

En fonction de la configuration et de la place disponible dans la partie extérieure de votre habitation, le choix de la construction de votre portail et de son ouverture se pose. Un portail coulissant s’ouvre de manière latérale, de la droite vers la gauche, ou alors avec deux vantaux qui s’ouvrent de manière latérale aussi. Le portail coulissant présente le grand avantage de nécessiter très peu de place pour l’ouverture en comparaison des portails battants. Très discret, le portail coulissant longe horizontalement la bordure de la maison, un mur ou muret, pour vous permettre de disposer et d’exploiter tout votre espace disponible.

Les portails battants, quant à eux, sont moins onéreux et faciles à installer. Ils présentent l’inconvénient de nécessiter un espace de dégagement important en comparaison du portail coulissant. Ses deux vantaux peuvent s’ouvrir vers l’intérieur de la propriété, ou l’extérieur tant qu’ils ne gênent pas la voie publique. À noter que la longueur ainsi que la hauteur d’un portail aluminium battant peuvent aller jusqu’à 3 mètres pour de grandes habitations. Cette hauteur est aussi l’assurance supplémentaire de décourager des cambrioleurs potentiels.

Un portillon se distingue d’un portail classique par sa taille : destiné au passage des piétons, il n’est constitué que d’un seul vantail battant. Généralement couplé au portail, il est un élément de liaison entre l’intimité de l’habitation et la chaussée extérieure. Il offre un gain de temps précieux et se révèle très fonctionnel, car il permet de ne pas s’embarrasser à ouvrir le portail si l’on souhaite partir simplement à pied.

Motorisation électrique : un réel confort

Un portail motorisé est un équipement qui améliore votre confort au quotidien. Le portail s’ouvre et se referme à distance, sans que vous ayez à sortir de votre véhicule, grâce à son système motorisé commandé par le biais d’une télécommande. C’est également une barrière très dissuasive contre les cambrioleurs : un système motorisé ne cède pas facilement au contraire d’un simple portail, et décourage rapidement les intrus.

Battant ou coulissant, il existe plusieurs systèmes de motorisation idéals pour installer un portail en alu en fonction de la configuration de son entrée. Pour optimiser les performances de l’ouverture, un portail battant peut être ouvert grâce à des moteurs à bras articulés, enterrés au sol ou encore à vérin. Les portails coulissants, quant à eux, fonctionnent parfaitement avec une crémaillère.