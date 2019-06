Conseils pour la location d’équipement de construction

La location d’équipement de construction a gagné en popularité et ce, pour diverses raisons. Le coût croissant de l’achat d’équipement est certainement un accélérateur ainsi qu’un marché imprévisible qui a forcé les entreprises de construction à trouver des moyens d’économiser de l’argent là où c’est possible. La location est devenue une option pour de nombreuses entreprises car cela leur permet de réduire leurs coûts et d’exercer des activités de construction plus stables financièrement. Voici quelques avantages que votre entreprise peut rencontrer si vous commencez à louer du matériel de construction. Consultez nos conseils pour tirer le meilleur parti de vos équipements loués.

Disparition du coût d'achat initial

L’achat de tout nouvel équipement de construction (une location remorque par exemple) coûte cher et peut avoir un impact considérable sur le budget d’une entreprise. De plus, l'achat d'équipement est un investissement à long terme qui vous lie à des équipements particuliers. La location de matériel évite les coûts initiaux associés aux achats et permet aux entreprises de mieux répartir leurs ressources financières.

Pas de frais d'amortissement

Lorsque vous possédez des machines, vous vous exposez à des coûts d’amortissement considérables. La revente du matériel et son entretien le plus longtemps possible nécessitent un investissement considérable en plus de votre achat initial. La valeur continuant de se déprécier, il devient plus difficile de récupérer le coût de votre investissement initial. Bien que toutes les entreprises fonctionnent différemment, envisagez de louer du matériel de construction pour éviter les pertes liées à la dépréciation. Pour mieux gérer l'amortissement et les autres problèmes pouvant survenir, voyez comment un logiciel de construction peut aider à optimiser l'utilisation.

Diminution des frais d'entretien et de réparation

Lorsque vous possédez du matériel, vous devez prendre en compte les coûts de maintenance et de réparation. Bien que l’entretien et les réparations restent importants pour le matériel loué, les coûts seront réduits par rapport au matériel acheté. Les véhicules et la machinerie lourde nécessitent toujours un entretien et une maintenance importants pour fonctionner en toute sécurité et à un niveau optimal.

Avec la location, les coûts de temps et de main-d'œuvre associés à l'entretien et aux réparations sont moins élevés et plus faciles à gérer. La location de matériel vous permet de vous concentrer sur le futur proche plutôt que de prendre le temps de planifier un plan de maintenance à long terme.

Protection contre la fluctuation des marchés financiers

Le secteur de la construction est dynamique. Nombreux sont les facteurs qui peuvent influer sur le marché. L'augmentation ou la diminution des coûts d'équipement ou du nombre d'emplois disponibles sont hors de votre contrôle. Louer du matériel est en mesure de protéger votre entreprise des récessions financières imprévisibles qui pourraient survenir. Plutôt que de s’engager dans une pièce d’équipement, la location offre une souplesse qui facilite la gestion des flux financiers.

Poursuivre de nouvelles opportunités

Certains projets nécessitent du matériel spécialisé pour pouvoir être exécuté correctement et efficacement. L'achat de l'équipement peut ne pas être économiquement viable. En revanche, la location peut vous permettre d’élargir les horizons de vos projets tout en restant rentable. C’est un atout extrêmement important de la location de matériel. Si vous achetez au lieu de louer, cela peut vous coûter des opportunités que vous auriez aimé poursuivre. Vous pouvez garder vos options ouvertes en louant plutôt qu’en achetant.

Résoudre les problèmes de stockage d'équipement

Avec le fait de posséder du matériel, les entreprises doivent mettre en place des solutions de stockage pour conserver le matériel lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela implique une gestion administrative. Les équipements mal entreposés ou exposés aux intempéries peuvent se déprécier plus rapidement. De plus, les entrepôts ou les espaces de stockage représentent un coût supplémentaire pour les entreprises de construction. Passer par une entreprise de location vous fait gagner du temps nécessaire pour planifier la logistique, ainsi que les coûts de stockage.

Logistique de transport

La location de matériel vous évite d'avoir à transporter des machines sur les sites du projet. Le transport peut prendre beaucoup de temps et affecter la productivité et l'efficacité d'un projet. De plus, le temps d'attente pour l'équipement peut entraîner des retards et entraver les progrès déjà réalisés sur les chantiers. La location vous permet d’éviter ce fardeau et offre une option d’équipement plus fiable en conservant les pièces sur place.

Considérations supplémentaires

Bien que cet article souligne les avantages de la location, cela ne signifie pas pour autant que c'est la solution la plus optimale pour toutes les entreprises. Une planification financière et logistique supplémentaire est nécessaire pour que les entreprises puissent déterminer le plan d’action qui leur convient le mieux.

Par ailleurs, parfois une combinaison de location et d’achat d’équipement peut constituer le plan le plus efficace. Dans de nombreux cas, la location présente des avantages majeurs qui profitent aux entreprises de toutes tailles en créant des gains d’efficacité et en réduisant les considérations logistiques.