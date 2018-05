Conversion vidéo sur YouTube : mode d’emploi

YouTube est le site web d’hébergement de vidéos le plus puissant et le plus fréquenté au monde. Vous vous demandez peut-être s’il est possible de télécharger une vidéo YouTube et de la convertir au format MP3 ?

Rien de plus simple avec un convertisseur youtube ! Et si vous souhaitez télécharger des vidéos YouTube en MP3 sur votre smartphone, l'application youtube mp3 est la solution idéale ! Gratuit et sans limites, le convertisseur MP3 fonctionne avec votre PC, smartphone, tablette et console.

Connu sous le nom technique MPEG-1/2 Audio Layer III, le format MP3 est un algorithme de compression audio. Il compresse la plus grande partie des données du fichier original tout en restituant un son de très grande qualité. Les outils qui permettent d'extraire les pistes audio de vidéos provenant de plateformes vidéo comme YouTube ou Dailymotion vous permettent de transformer n’importe quel clip vidéo en fichier MP3.

En un simple clic, vous pouvez télécharger et convertir en MP3 vos clips vidéo, podcasts et émissions favorites. Quel que soit le convertisseur YouTube, le principe de fonctionnement est souvent le même : il vous suffit de copier/coller l’URL de la vidéo YouTube que vous souhaitez convertir au format MP3 et de lancer le téléchargement. Une fois le téléchargement effectué, le logiciel sortira le fichier en MP3.

Ces outils, rassurez-vous, sont parfaitement légaux. Selon la loi, "l'exception de copie privée autorise un individu à reproduire une œuvre de l'esprit pour son usage privé". Ainsi, tout comme il est toléré d'enregistrer une émission à la télévision ou à la radio, rien n'empêche un utilisateur d'enregistrer un clip vidéo sur YouTube, à condition bien entendu de n'utiliser cette copie que dans un cadre strictement familial ou personnel.

Alors qu'attendez-vous ? Avec le convertisseur YouTube et l'application YouTube MP3, sauvegardez dès à présent vos clips MP3 pour les écouter à souhait et sans limites !