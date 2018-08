Convertisseur Youtube/mp3 : téléchargez votre musique préférée et écoutez-la partout !

Vous désirez télécharger votre musique préférée en mp3 sur votre PC, votre smartphone ou votre tablette, mais vous ne savez pas comment faire ? Rien de plus simple ! Il vous suffit d’utiliser un convertisseur youtube mp3 gratuit.

Qu'est-ce que c'est ?

Un convertisseur Youtube est une plateforme qui vous permet de récupérer le contenu audio des vidéos que vous aimez afin de les réécouter plus tard sur votre ordinateur ou votre téléphone mobile. La conversion des vidéos Youtube au format mp3 est quasi instantanée.

Cette solution innovante vous permettra d’écouter les derniers titres de vos artistes préférés gratuitement, de suivre les podcasts de vos youtubers favoris et d'écouter les dernières sorties musicales, même lorsque vous ne disposez pas d'une connexion à Internet.

Comment l'utiliser ?

Depuis la page d’accueil de la plateforme, il vous suffit de taper le nom de la vidéo ou son adresse URL dans la barre de recherche. Cliquez ensuite sur le bouton afin de lancer la recherche. Sélectionnez le format de sortie de votre fichier. Puis, cliquez sur "Télécharger". Sans autre effort de votre part, votre vidéo sera automatiquement téléchargée au format souhaité.

Quels avantages ?

Une youtube mp3 API est compatible avec tous les supports : les ordinateurs, les tablettes, mais aussi les smartphones. Vous pourrez ainsi stocker, si le coeur vous en dit, votre série Youtube favorite sur une clé USB et l’écouter n’importe où, sur votre auto-radio par exemple.

Les avantages de cette technique ne s'arrêtent pas là. Voici les principaux :

rien à installer pour télécharger ;

aucune inscription nécessaire ;

service gratuit ;

conversion simple et rapide ;

pas de limite de téléchargement ;

meilleure qualité audio possible ;

téléchargement anonyme.

Astuce

Lorsque vous visionnez une vidéo sur Youtube, il existe une astuce pour télécharger son mp3 sans avoir besoin de chercher votre convertisseur sur un moteur de recherche : ajoutez les lettres "ZZZ" entre "youtube" et ".com", et le tour est joué ! Le lien pour uploader vous sera directement proposé.