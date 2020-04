Coronavirus et confinement : le poker en ligne en plein boom !

Le poker en ligne ne connaît pas la crise !

Depuis le début du confinement, consécutif à l'épidémie de Coronavirus, les sites de poker enregistrent une augmentation impressionnante du nombre de joueurs. C'est notamment le cas chez Winamax, où l'on enregistre en ce moment près de 10 000 créations de nouveaux comptes par jour. Et si, d'ordinaire, on ne compte que quelques dizaines de parties privées sur le site, on en compte à présent 4 000 par jour avec 40 000 joueurs en moyenne. C'est du jamais vu !

Contrairement aux usagers des salles de sport ou des piscines, les amateurs de jeux d’argent ont la chance de ne pas être obligés de renoncer à leurs loisirs, en cette période de confinement, les points de jeu dans les bureaux de tabac restant ouverts. Et si les amateurs de poker en live voient certes les différents tournois être déprogrammés les uns après les autres, c’est justement l’occasion pour découvrir une autre manière de jouer : les salles de poker en ligne (légales en France depuis 2010).

Si l'on en croit le gouvernement, la crise actuelle ne devrait pas provoquer de baisse du pouvoir d'achat des Français. Les joueurs en ligne devraient ainsi pouvoir maintenir leurs habitudes. Ce qui risque cependant de limiter la possibilité de jouer en ligne, c'est la capacité du réseau Internet à absorber un surplus de connexions, dans un contexte où les élèves privés d’école vont être amenés à se connecter aux sites d’enseignement à distance. De quoi saturer nombre de points d’accès !

Trouver le meilleur site de poker

Vous êtes à la recherche des Meilleurs sites de poker pour cette période de confinement ? Voici quelques facteurs à prendre en compte pour décider sur quelle salle vous allez jouer au poker en ligne : soyez d'abord attentif à la fréquentation du site ; les sites de poker qui attirent un grand nombre de joueurs sont en effet préférables, car ils proposent de nombreuses tables et de nombreux types de jeu qui correspondent à tous les types de joueurs. En outre, il est plus aisé de trouver une partie à n'importe quelle heure sur un site très fréquenté. Visez les sites qui proposent les promotions ayant le plus de valeur, et des programmes de fidélité.

Les meilleures salles de poker proposent un support clientèle disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu'une assistance par téléphone et par e-mail, voire par chat en direct. Autre critière à prendre en compte : les options de paiement. Si désormais les retraits ne peuvent plus s'effectuer que par virement bancaire, les moyens de dépôt s'offrant à vous doivent être variés : vous devriez retrouver les cartes bancaires Visa et MasterCard, les portefeuilles électroniques PayPal, Skrill et Neteller, les cartes prépayées PaySafeCard, les cryptomonnaies ou les tickets Premium.

Enfin, avant de placer votre argent sur le compte-joueur d’une salle de poker en ligne, il convient de s’assurer de sa fiabilité. Par chance, les meilleurs sites de poker sont surveillés de près par des instances de régulation et des sociétés d’audit indépendantes. Toutes les salles de poker répertoriées par PokerListings France sont titulaires d’une accréditation officielle délivrée par le seul organisme français de régulation qui fait autorité en la matière : l’ARJEL. Aussi, même si une salle de poker clandestine vous promet des gains mirobolants, mieux vaut s’en tenir éloigné pour privilégier une room au-dessus de tout soupçon.