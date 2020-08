Crédit immobilier : où en sont les taux en 2020 ?

Après une année 2019 où les taux de crédit immobilier ont été historiquement bas (1,12 % en novembre 2019, toute durée d’emprunt confondue, selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA), l’année 2020 a débuté avec de nouvelles recommandations de la part du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF). S’en est suivi la survenue du Covid-19 et la crise sanitaire et économique qu’il a entraîné. Si les projets immobiliers ont pu reprendre dès le déconfinement, les taux des crédits immobiliers en 2020 continuent de flirter avec le taux de l’inflation.

Crédit photo : © Nattanan23 / Pixabay

Les taux de crédit immobilier en 2020 : janvier et les nouvelles recommandations

Dès le début de l’année, les banques ont commencé à appliquer les nouvelles recommandations en matière d’octroi de crédit émanant à la fois du Ministère des Finances et du Haut Conseil de la Stabilité Financière (HCSF). Ces consignes concernent les durées d’emprunt, l’apport personnel, ainsi que le taux d’endettement accordé par les structures bancaires.

Exit les emprunts sur 30 ans, la durée d’un prêt ne peut désormais plus excéder 25 ans. Cette prescription aux banques force les emprunteurs à augmenter leur apport personnel pour voir leur demande de prêt immobilier acceptée. Généralement, nous parlons d’un apport qui devrait être à hauteur de 10 % du montant total de l’emprunt. Pour les emprunteurs qui désirent contracter un crédit immobilier sur 25 ans, le financement devra être plus conséquent.

Jugée trop souples par le HCSF, les banques devront filtrer les dossiers des emprunteurs selon leur capacité de remboursement. En effet, le taux d’endettement est dorénavant fixé à 33 %, soit une mensualité équivalente à un tiers des revenus de l’emprunteur.

Toutefois, il est admis que 15 % des demandes ne respectant pas strictement ces mesures puissent encore passées auprès des banques. Ces dossiers concernent en priorité ceux des primo-accédants.

L’immobilier étant un secteur majeur participant à l’économie du pays, la survenue du coronavirus aurait pu changer la donne de ces recommandations. Un retour à une certaine souplesse de la part des banques avait été envisagé par les professionnels du secteur afin d’aider la relance post-covid. L’avènement de cette pandémie a-t-il pu influencer les taux des crédits immobiliers de 2020 ?

Les taux de crédit immobilier en 2020 et le Covid-19 : un impact ?

Si les conditions d’octroi des prêts immobiliers ont été durcies en début d’année, l’arrivée en France du Covid-19 a mis un coup d’arrêt total aux projets immobiliers des acquéreurs.

Au mois d’avril, nous observions une tendance à la hausse des taux de crédits immobiliers. Cette remontée s’estimait entre 0,05 et 0,7 points. Néanmoins, si cette augmentation observée a pu freiner quelques emprunteurs, les taux sont restés bas. À titre d’exemple, pour un prêt immobilier sur 15 ans, le taux du crédit était évalué à 1,20 %. Pour les emprunts sur 20 ans, le taux était à 1,40 %.

Durant cette période d’incertitude, certaines structures bancaires ont décidé de suspendre le traitement des nouveaux dossiers. C’est le cas de la banque HSBC ou encore de la Société Générale, ou encore de la Banque Postale.

Cependant, il est a noté que la hausse des taux de crédit immobilier d’avril 2020 n’est pas nécessairement due à la crise sanitaire. En effet, cette remontée avait déjà été entamée depuis quelques mois.

À Bordeaux, selon le baromètre IMMO9, agence de courtage spécialisée immobilier neuf, les taux de crédit immobilier en février 2020 étaient de 0,95 % sur 15 ans. En juin, pour la même durée d’emprunt, le taux était monté à 1,08 %.

Évolution des taux d'emprunt immobilier entre février et juin 2020 - baromètre IMMO9 Évolution des taux de crédit immobilier entre février et juin 2020 Février 2020 Juin 2020 Prêt sur 15 ans 0,95 % 1,08 % Prêt sur 20 ans 1,08 % 1,21 % Prêt sur 25 ans 1,39 % 1,45 %

Pour acquérir un appartement neuf à Bordeaux, il faut compter en moyenne 288.000 € pour un 3 pièces à La Bastide.

En février, pour un emprunt de 200.000 € sur 25 ans, on pouvait estimer une mensualité de 846 €/mois. Au mois de juin, la mensualité du crédit immobilier est de 852 €/mois, dont 57 € d’assurance. Le coût du crédit entre février et juin accuse une augmentation de près de 1.700 €, du fait de la hausse du taux.

Des taux de crédits immobiliers 2020 qui remontent tandis que le taux d’usure diminue

Si les taux des prêts immobiliers 2020 ont augmenté durant le premier semestre, le taux d’usure, quant à lui, a diminué par deux fois. Fixé par la Banque de France chaque trimestre, le taux d’usure correspond au taux au-dessus duquel il est interdit d’emprunter. Ce Taux Annuel Effectif Global (TAEG) est désormais inscrit à 2,57 % depuis le 1er juillet 2020, contre 2,51 % en avril.

Évolution du taux d'usure en 2019 et 2020 en fonction de la durée du prêt à taux fixe Taux d'usure en fonction de la durée du prêt à taux fixe Juillet 2020 Avril 2020 Avril 2019 Prêt de moins de 10 ans 2,41 % 1,81 % 2,73 % Prêt entre 10 et 20 ans 2,40 % 1,80 % 2,77 % Prêt de plus de 20 ans 2,51 % 1,88 % 2,96 %

Les tendances des taux de crédit immobilier 2020 : aujourd’hui et demain

Depuis les déconfinement, les intentions d’achat immobilier sont clairement re-parties. Si les projets immobiliers des acquéreurs étaient stoppés depuis le 17 mars, ils ont repris aussitôt la date du 11 mai arrivée. La confiance des Français en l’immobilier comme valeur refuge s’est à nouveau illustrée à travers des transactions qui ont redémarré. Si certains acquéreurs ont décidé de mettre en stand by leur projet, le temps de laisser la situation sanitaire et économique se stabiliser, d’autres ont tenu à poursuivre les étapes de leur achat immobilier.

Si les taux des crédits immobilier ont pu augmenter jusqu’en juin, en juillet la tendance est à leur recul. En effet, l’Observatoire du Crédit Logement / CSA enregistre une baisse minime de ceux-ci. De 1,29 % en moyenne, les taux des prêts immobiliers de juillet 2020 passent à 1,25 %. Si le taux des emprunts est en baisse de 4 points sur le marché de l’ancien, en revanche, ceux du marché du neuf se stabilisent : une bonne nouvelle pour les investisseurs.

Si la tendance des taux est à la baisse, les conditions d’octroi des prêts immobiliers sont toujours aussi restrictives. Les banques suivent à la lettre les recommandations du HCSF. Ainsi, pour rassurer les structures et présenter un dossier qui aura un maximum de chances d’être accepté, mieux vaut également proposer un apport personnel appréciable.

Le profil privilégié des banques reste celui de l’emprunteur avec un emploi stable, un niveau de revenus corrects et réguliers, un apport personnel conséquent (au moins 10 % du montant du prêt), et dont le reste à vivre lui permet de s’assurer aussi un confort et une qualité de vie malgré l’emprunt contracté.

Par ailleurs, les banques regardent également la capacité d’épargne de l’emprunteur, ainsi que la localisation du projet immobilier.

En 2019, le nombre de transactions immobilières avait dépassé le million. Cette année, les estimations prédisent 850.000 opérations, du fait principalement de la crise du coronavirus.

À Toulouse, les taux d’emprunt immobilier de juillet 2020 s’élèvent à 1,06 % pour une durée de 15 ans.

Adeline et Pierre souhaite profiter des taux immobiliers bas pour acquérir un logement neuf à Croix Daurade. Avec un apport personnel de 52.000 €, le couple souhaite emprunter 150.000 € à leur banque, à un taux de 1,06 % sur 15 ans. La mensualité de leur prêt s’élèverait à 944 €/mois, dont 43 €/mois d’assurance. Le coût du crédit leur reviendrait donc à moins de 20.000 €, avec un taux d’assurance à 0,34 %. Avec 3.500 € de revenus cumulés, le couple présente alors un dossier solide à leur conseiller bancaire, qui pourra alors leur octroyer le crédit immobilier sans soucis.

La ville rose bénéficie d’une forte demande immobilière avec une offre en tension permanente. L’immobilier neuf à Toulouse permet de pallier ce gap avec de nombreux programmes neufs commercialisés. Éligibles au dispositif Pinel ainsi qu’au Prêt à Taux Zéro (PTZ), les appartements neufs toulousains conviennent autant pour des investissements locatifs ou des résidences principales.

Des taux de crédit immobilier 2020 qui jouent les prolongations

La Banque Centrale Européenne (BCE) a annoncé vouloir maintenir les taux des prêts immobiliers 2020 jusqu’en 2021. En soutien à la demande, les taux d’emprunt devraient rester bas pour l’ensemble des emprunteurs, toute durée de prêt confondue.

