Crise du Coronavirus : les experts-comptables au chevet des entreprises

Pendant que le personnel soignant se bat sur un double front, celui de la maladie Covid-19 et celui du manque de moyen organisé par les coupes budgétaires, certains corps de métiers se préparent à passer sur le front à la fin de la crise sanitaire. Effectivement, selon Jean-Luc Flabeau, président du syndicat ECF (experts comptables de France), la crise économique à venir risque de détruire le tissu entrepreneurial français. Les comptables se mobilisent donc pour assister les entreprises.

Difficile de comprendre les aides proposées par l’État

Si le gouvernement français s’est empressé de promettre des aides pour les entreprises en difficulté en martelant des chiffres symboliques rassurant, les choses sont beaucoup plus compliquées dans les faits. Les dirigeants de TPE et de PME ont souvent du mal à comprendre comment demander ses aides quand leur calcul n’est tout simplement pas si absurde qu’elles en deviennent inutiles.

Les autoentrepreneurs sont sans doute les plus touchés puisqu’il suffit d’avoir eu le malheur de prendre ses vacances au mois de mars ou d’avril de l’année dernière pour voir son aide considérablement réduite. Heureusement, certains services leur permettent d’avoir rapidement et facilement accès à un expert comptable afin de trouver l’aide dont ils ont besoin.

Accompagner les entreprises dans cette période difficile

Si les aides du gouvernement ne sont pas claires et difficiles à comprendre, il est encore plus difficile de démêler l’improbable jungle administrative du chômage partiel et des réductions de cotisations promises. Une fois de plus, les comptables ont assuré leur volonté de répondre présent pour les entreprises qui en auraient besoin.

Il faut dire que la plupart des entreprises françaises qui font le tissu entrepreneurial français ne pourront pas tenir plus de deux mois dans ces conditions. Il est donc essentiel de les aider dans leur comptabilité pour réduire les pertes. Pis encore, chaque entreprise rencontrant des difficultés entraînera tous ses clients et prestataires dans la même spirale. Une réaction en chaîne qu’il faut impérativement freiner.

Préparer la sortie de la crise

La crise sanitaire mènera inévitablement à une crise économique. Les Français le savent et les entreprises s’y résignent. Celles qui survivront auront du mal à s’en remettre. Il faudra sans doute plusieurs années pour que l’économie française s’en remette. À condition évidemment que l’épidémie prenne fin avant le début des grandes vacances.

Il est donc absolument essentiel que l’économie française reprenne le plus rapidement possible dès que le confinement sera levé. Une tâche extrêmement difficile qui ne se fera pas sans un gain d’efficacité promis par les services d’un comptable compétent. Après la guerre médicale, c’est la guerre économique qu’il faudra affronter.