Cryptomonnaie : les trois choses à savoir impérativement

Aujourd’hui, il est difficile de passer à côté du concept de cryptomonnaie. On recense actuellement plus de 1 500 investissements en circulation sur le marché. Mais de quoi parle-t-on réellement en utilisant le terme de cryptomonnaie ? Quels sont les éléments essentiels à savoir sur ce type d’investissement ?

La cryptomonnaie entame sa treizième année

La cryptomonnaie a été mise en place en 2008 par Satoshi Nakamoto. Par définition, les cryptomonnaies sont des monnaies numériques qui ne disposent pas de version physique. Son utilisation se fait exclusivement en ligne. De même, aucune banque centrale et aucun pays ne se portent garant et ne contrôlent l’approvisionnement de cet investissement. Pour fonctionner, la cryptomonnaie est protégée par une blockchain. Ce principe permet de lier les transactions faites par cryptomonnaie entre elles. Depuis ses débuts, la cryptomonnaie est conçue pour favoriser les échanges entre particuliers en respectant le principe de pair-au-pair et en évitant au maximum l’intervention des intermédiaires pendant les transactions.

Les cryptomonnaies s’utilisent comme toutes les autres monnaies. Elles servent aujourd’hui à payer ou faire des placements, acheter en bourse ou encore à participer à des paris sportif .

Les cryptomonnaies sont sécurisées et avantageuses

Les cryptomonnaies sont conçues en open source. Elles sont ainsi hébergées par des serveurs privés. En conséquence, les cryptomonnaies ne sont accessibles que par les personnes détenant un code de cryptage. Les identifiants des membres se traduisent, entre autres, par la possession d’un mot de passe, d’une empreinte digitale, mais surtout d’une clé de sécurité destinée à être utilisée pour valider une transaction.

Sachez également qu’à défaut de la présence de banques qui garantissent les cryptomonnaies, les transactions par ce moyen d’échange sont gérées par un monde communautaire. Une transaction est ainsi administrée par au moins 50 ordinateurs du réseau afin de vérifier le code source de la transaction et d’assurer qu’elle est bien légale. En conséquence, les échanges sont difficilement falsifiables. De même, ils sont souvent très rapides.

Le bitcoin, la plus connue des cryptomonnaies

Plusieurs cryptomonnaies sont en circulation actuellement, mais certaines se démarquent du lot. On cite entre autres l’Ether, EOS, Litecoin ou encore Ripple. Mais la plus connue d’entre elles est le Bitcoin. En observant quelques règles, le bitcoin peut être échangé en dollars ou en euros. Sachez qu’actuellement, quelques entreprises comme Wordpress, Subway, Microsoft ou Wikipédia acceptent déjà le bitcoin comme mode de paiement.