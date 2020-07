Cryptomonnaies : De nouvelles opportunités dans l’industrie du jeu

Vu la croissance du marché de la cryptomonnaie au cours des dernières années, on connait tous forcément au moins un jeu de casino acceptant les cryptomonnaies , des développeurs supportant le bitcoin et d’autres altcoins. Au fur et à mesure que les cryptomonnaies se développent, les sociétés intelligentes emboîtent le pas, espérant bénéficier de la technologie blockchain et d’autres progrès réalisés.

Il ne faut pas grand-chose pour réaliser combien de portes l’innovation de la blockchain a ouvert et continuera d’ouvrir. Aujourd’hui encore, alors même que les cryptomonnaies ne sont pas acceptées par tous comme valide en tant que monnaie, son industrie s’élève à plus de 250 milliards de dollars et demeure sur la pente croissante.

Tandis que les passionnés gagnent plus par l’achat et la vente de cryptos, grâce aux bons investissements, les investisseurs à long terme fructifient leurs cryptos grâce aux investissements, aux jeux et par d’autres méthodes. Une troisième catégorie utilise également des cryptomonnaies pour les transactions quotidiennes telles que l’achat de vivres, de billets d’avion et plus, ou même pour l’échange d’argent et de marchandises.

Les cryptomonnaies dans l’univers du jeu

L’industrie du jeu fait partie de ces industries qui n’ont cessé d’évoluer pour proposer de meilleurs services et produits à leur clientèle. Avec l’essor du jeu virtuel et son lot de nouvelles guerres de consoles et de jeux innovants, l’industrie a grandement évolué depuis les premiers jeux vidéos dans les années 50.

Les industries du jeu et de la cryptomonnaie se sont rencontrées. Grâce à certains esprits brillants, la technologie blockchain peut apporter une pléthore d’avantages à l’industrie du jeu.

Achat simple dans le jeu

Les jeux gratuits sont maintenant très populaires, même pour des joueurs du dimanche. Lorsque les joueurs sont épris d’un jeu, ils peuvent se procurer des améliorations spéciales, des thèmes et bien plus auprès des développeurs du jeu.

Grâce aux cryptommonaies, ces paiements sont possibles sans implications d’un tiers. Vous pouvez payer directement aux développeurs, au lieu de passer par l’intermédiaire du magasin de vente. Ce qui entraîne des coûts moins élevés.

L’utilisation de cette fonctionnalité s’avère également sécurisée et sûre, puisque vos données monétaires et votre portefeuille ne sont pas gérés par des entités autres que vous.

Avantages suscités par la Technologie Blockchain

Dans les systèmes de cryptomonnaies, les programmes ne sont pas gérés directement ou uniquement par les développeurs. Certains se réfèrent à la communauté de leurs plateformes avant de prendre des décisions et des mises à jour importantes. En utilisant la technologie blockchain, il est possible de prévenir les piratages ou autres problèmes majeurs dans le jeu, étant donné que ce dernier est sur une plate-forme où toutes les transactions sont facilement visibles.

L’industrie du jeu regorge de jeux mythiques abandonnés par leurs développeurs. Lorsqu’un jeu utilise la blockchain, il peut accepter de nouvelles mises à jour ou un modérateur (par exemple) pour la communauté. La majorité des données étant disponibles, certains joueurs peuvent également endosser les rôles de signaleurs ou réparateurs de bugs et d’erreurs sur le système.

La technologie Blockchain est également quasi impossible à pirater et n’y incite pas. Pour attaquer le système, le pirate doit utiliser plus d’énergie et d’argent qu’il ne pourrait en obtenir du système. Puisque les transactions sont visibles du grand public, le problème peut également être facilement résolu par des fourches ou par la fermeture du compte du pirate.

De l’argent, de l’argent et encore plus d’argent

Les utilisateurs de cryptomonnaies ont assurément quelques pièces à dépenser. Un coup d’œil aux casinos en ligne, au jeux Ethereum et autres jeux sur console, vous fera constater que ceux-ci sont déjà bordés de jeux qui génèrent des millions de dollars en moyenne.

La technologie Blockchain a également lancé les ICO qui sont très utiles à d’autres industries. En échange de crytommonnaies, les amateurs de crypto peuvent investir de l’argent fiduciaire sur les développeurs indépendants ou en démarrage. Les Cryptos agissent comme des actions de société où les investisseurs peuvent voir la valeur de leur argent à long terme tout en contribuant à l’autonomisation des petites entreprises.

En utilisant les fonctionnalités sus mentionnées et plus encore, l’industrie du jeu peut franchir un cap. Essayez la cryptommonaie et faites l’expérience de ces possibilités vous-même.