D’où le marché de l’e-cigarette en France tire-t-il sa croissance  ?

Ces dernières années, les cigarettes électroniques ont attiré des millions d’utilisateurs dans le monde entier. Elles ont fleuri en France et font désormais partie du quotidien de nombreux utilisateurs avec un grand succès. Le marché des e-cigarettes est désormais beaucoup plus important que celui des cigarettes traditionnelles.

Comment le marché des e-cigarettes se développe-t-il ?

Développées en 2007, les e-cigarettes ont été introduites sur le marché français en 2010 et ont rapidement séduit des milliers de fumeurs qui ont su les intégrer dans leurs habitudes de consommation quotidienne. Connus sous le nom de vapoteurs, ils ont rapidement afflué dans les magasins et se sont rapidement répandus. Des points de vente sont disponibles dans tout le pays, ce qui facilite l'achat d'un kit de cigarette électronique en France. Depuis 2017, le marché a pris de l’ampleur, et les ventes de divers produits de vape ont pris un premier coup cette année.



Pourquoi une telle croissance du marché de l’e-cigarette en France ?

Les cigarettes électroniques sont présentées comme une alternative idéale pour réduire ou arrêter la consommation de tabac. Les e-cigarettes reproduisent les mêmes sensations que le fait de fumer, mais sans les aspects négatifs du tabac, comme l’odeur et les toxines. C’est d’ailleurs la différence entre les marchés français et américain.

Toujours du côté positif, le faible taux de nicotine avec les e-cigarettes a également des effets physiques, comme la réduction du stress et de l’anxiété. Il s’agit donc d’un petit appareil portable et branché qui permet aux gens de mener un meilleur style de vie. En outre, le marché des e-cigarettes a connu une croissance de 34 % en trois ans seulement. Cela montre que des opportunités existent, d’où l’accroissement du marché.

Qu’en est-il de la qualité des liquides pour e-cigarettes en France ?

Un liquide pour e-cigarettes de haute qualité est essentiel pour une meilleure utilisation des e-cigarettes. Il est donc recommandé de regarder l’étiquette du flacon de liquide qui accompagne l’e-cigarette avant de l’acheter. En France, vous pouvez trouver des e-liquides de moindre qualité dans certains magasins. N’oubliez pas cependant que les ingrédients des liquides pour e-cigarettes varient, mais que les principaux sont les suivants :

Glycérine végétale ;

Propylène glycol ;

Arômes alimentaires ;

Nicotine (facultatif).

Les fumeurs peuvent profiter d’e-liquides de meilleure qualité sur les sites des e-tailers. On sait dans le monde entier que près de sept millions de personnes meurent chaque année à cause des dangers du tabac. C’est pourquoi les autorités sanitaires considèrent les e-cigarettes comme une alternative efficace aux cigarettes.