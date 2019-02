De grandes entreprises de l’agroalimentaire annoncent le retour de la consigne ?

Beaucoup de consommateurs soucieux de l’impact de leur consommation sur l’environnement demandent le retour de la consigne, c’est-à-dire le fait de pouvoir rapporter l’emballage d’un produit pour qu’il soit réutilisé et être remboursé de son prix en échange. Une bonne solution pour limiter les déchets, mais qui semble difficile à mettre en place pour certains professionnels.

Une consigne partiellement rétablie au printemps 2019

Il y a quelques semaines, ce ne sont pas moins de 25 grandes entreprises de l’agroalimentaire qui se sont engagées à rétablir la consigne à Paris et à New York, dans certains magasins. C’est donc un retour timide de la consigne, mais qui pourrait, en cas de succès, amener à une décision plus large de ces géants de l’agroalimentaire.

Cependant, si la consigne avait été abandonnée il y a quelques décennies, c’est bien parce qu’elle représente une logistique coûteuse pour l’entreprise. Collecter les bouteilles en verre, par exemple, nécessite une organisation, puis traiter ces bouteilles pour les réutiliser a également un coût. À côté, le plastique est moins cher et plus pratique. Cependant, il est très polluant et n’est pas une bonne solution à long terme.

Des emballages moins polluants

Pour les commerces qui ne peuvent pas mettre en place une consigne, il est possible de se tourner vers un grossiste emballage alimentaire qui propose des solutions moins polluantes, mais tout aussi pratique. Plutôt que d’opter pour des sacs, des bols, des pots, etc. en plastique, il suffit de se tourner vers leurs équivalents en carton. Ils sont presque toujours personnalisables et finiront même par vous coûter moins cher sur le long terme.

Évidemment, le carton recyclable n’est pas toujours adapté à tous les plats. Voilà pourquoi un site comme Le Bon Emballage vous propose plusieurs alternatives qui vous permettront d’acheter tous les types d’emballage. Le simple fait de proposer des emballages carton quand le plat y est adapté vous permettra de faire des économies et de polluer beaucoup moins. Vos clients apprécieront sans aucun doute le geste, puisque l’écologie est devenue une de leurs préoccupations centrales.

L’impact de l’emballage sur les ventes

Depuis quelques années, l’écologie est devenue une préoccupation importante pour les consommateurs, quel que soit leur revenu moyen. Les marques et les commerçants commencent donc à s’adapter à cette nouvelle exigence à mesure qu’ils constatent que la composition d’un emballage va influencer l’acte d’achat. Par exemple, à cause de ses conséquences sur l’environnement et les océans, le plastique est de plus en plus mal vu.

À l’annonce de la décision de 25 géants de l’agroalimentaire de se tourner à nouveau vers des emballages consignés, l’association écologique Zero Waste s’est déclarée en faveur de cette décision, tout en rappelant qu’elle espérait que ce ne soit pas qu’une simple opération de communication. Effectivement, beaucoup d’emballages apparemment écologiques contiennent tout de même du plastique très polluant.