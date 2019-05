Découvrez le meilleur outil pour déverrouiller un téléphone Android

Vous avez oublié le mot de passe de votre écran de verrouillage Android ? Votre mot de passe a été redéfini par vos enfants ? Ou alors vous avez acheté un appareil d’occasion sans connaître le mot de passe de l’écran de verrouillage ? Pas de panique ! Grâce au logiciel dr.fone, vous pouvez vous débarrasser d’un mot de passe inconnu en 5 minutes.

Il existe quatre façons de déverrouiller téléphone Android sans réinitialisation d'usine.

Si vous cherchez un moyen rapide et fiable de passer l'écran de verrouillage sur un appareil Android, alors essayez simplement dr.fone Android Déverrouiller. Cet enleveur d’écran de verrouillage Android peut retirer les schémas, codes PIN, mots de passe et verrouillage par empreinte. Tout le monde est en mesure de l’utiliser. Aucune connaissance technique n’est requise. Peu importe le code que vous choisissez, vous ne perdrez aucune donnée sur votre appareil lorsque vous l’enlèverez avec cet enleveur d’écran de verrouillage Android. Pour l'heure, le logiciel fonctionne avec la plupart des téléphones et tablettes Samsung. D’autres marques suivront prochainement.

Si vous avez un ancien appareil Android, vous pouvez passer votre verrouillage en prenant l'assistance de votre compte Google. Tout ce dont vous avez besoin est un accès au même compte Google associé à votre appareil. Notez que cette technique ne fonctionne que sur les appareils fonctionnant sous Android 4.4 et versions antérieures.

Le Gestionnaire de périphériques Android, désormais connu sous le nom de "Trouver mon appareil" ("Find my devise"), est l'un des meilleurs moyens de localiser votre appareil Android à distance. D'ailleurs, vous pouvez également utiliser l'interface pour appeler votre appareil ou changer son verrouillage de n'importe où. Tout ce que vous avez à faire est d'accéder à son interface à partir de n'importe quel autre appareil et de vous connecter avec vos informations d'identification Google.

Enfin, pour débloquer un téléphone Android sans compte Google-dr.fone, vous pouvez utiliser Android Debug Bridge (ADB). Cependant, c'est un processus plus long et plus compliqué que d'autres alternatives comme dr.fone. Commencez par télécharger ADB sur votre système. Ensuite, lancez le programme d'installation et téléchargez tous les paquets essentiels sur votre système. Puis, connectez votre téléphone au système. Assurez-vous que sa fonction de débogage USB est activée. Après avoir connecté votre appareil au système, lancez l'invite de commande dans le répertoire d'installation de votre ADB respective. Tapez la commande “adb shell rm/data/system/gesture.key” et appuyez sur Entrée. Il vous suffit de redémarrer votre appareil et d'y accéder de la manière habituelle, sans aucun schéma ou épingle de verrouillage.

Vous vous demandez peut-être également comment déverrouiller un samsung ? Parmi les nombreuses façons de contourner l'écran de verrouillage Samsung, la méthode à privilégier est sans doute celle-ci : utilisez l'option "Find My Mobile" pour un téléphone Samsung. Afin de contourner l'écran de verrouillage d'un modèle Samsung, son code PIN, son mot de passe et ses empreintes digitales, suivez simplement les étapes ci-dessous :