Découvrez les meilleurs logiciels de contrôle parental

De nos jours, beaucoup d'enfants et d'adolescents commencent à utiliser les smartphones dès leur plus jeune âge. Pour les parents, il est fortement recommandé de garder un oeil sur leur utilisation et leur activité sur les réseaux sociaux. Car, laissé lui-même, votre enfant pourrait être exposé à des contenus inappropriés. En tant que parent, il est de votre devoir de les protéger. Pour vous aider, il existe nombre de logiciels de contrôle parental disponibles, souvent gratuitement, qui vous permettront de surveiller l'activité de votre enfant sur ses téléphones ou ordinateurs.

Parmi les meilleurs logiciels de controle parental gratuit, citons FamiSafe, qui permet aux parents de consulter l'historique de navigation sur les téléphones de leurs enfants. Avec cet outil, vous pourrez découvrir les sites où votre enfant est allé et combien de temps il y a passé. Par ailleurs, vous pouvez programmer les heures auxquelles votre enfant ne peut pas utiliser son téléphone, par exemple, l'heure du coucher ou pendant les heures d'école. Si vous définissez des alertes par mot-clé, FamiSafe vous avertira si votre enfant recherche un contenu explicite. Qustodio, quant à elle, est l'une des applications de contrôle parental les plus sophistiquées et les plus conviviales. Avec ce logiciel, vous pouvez suivre les appels et les messages texte sur le périphérique de votre enfant, bloquer le contenu indécent de ses appareils, contrôler les jeux et autres applications, etc. De plus, il fournit également des mises à jour de localisation en temps réel.

Aujourd'hui, il y a plus de 1,4 milliard d'utilisateurs d'Android partout dans le monde avec des millions de mineurs utilisant chaque jour un smartphone basé sur Android. Il arrive parfois qu'ils soient dépendants d'une certaine application ou d'un site web ou qu'ils soient exposés à un contenu inapproprié. Heureusement, il existe des applications de controle parental android gratuites qui peuvent vous aider à éviter ces déconvenues. C'est le cas de Spyzie, l'une des meilleures applications de contrôle parental gratuites pour Android, qui permet une surveillance téléphonique basée sur le web. Vous pouvez l'utiliser pour suivre les activités quotidiennes de votre enfant sur des téléphones Android. Ainsi, vous pouvez utiliser Spyzie pour surveiller les appels téléphoniques et les activités Internet, suivre les messages texte et la localisation, afficher les applications installées et télécharger à distance les photos et vidéos stockées sur le téléphone de votre enfant. Kids Place est une autre application complète de contrôle parental Android gratuite qui restreindra la façon dont vos enfants utilisent vos téléphones. Avec elle, vous pouvez bloquer certains sites Web, applications ou tout autre type de contenu inapproprié. Vous pouvez également surveiller les appels et les messages.

Enfin, il existe de nombreux logiciels de controle parental iphone, qui peuvent vous aider à réglementer l'utilisation de leurs appareils intelligents par votre enfant. La meilleure application de contrôle parental iOS est probablement Spyzie. Inutile d'installer une application. Créez simplement un compte Spyzie et vérifiez l'identifiant iCloud sur le périphérique cible. Ensuite, vous pouvez suivre chaque activité de votre enfant à distance. Spyzie fournit un support pour la gestion des appels, la vérification des messages et des courriels, ou encore l'obtention de l'historique web. Il peut vous permettre de suivre l'activité de votre enfant sur des applications telles que WhatsApp.