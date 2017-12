Demande de carte grise : comment remplir votre formulaire en ligne

Demander votre carte grise par Internet, c'est désormais possible. Pour immatriculer votre nouveau véhicule, finis les déplacements fastidieux en Préfecture : un simple formulaire en ligne suffit !

Quiconque a eu l’occasion de faire une demande de carte grise de façon conventionnelle sait à quel point cette démarche peut être longue et ennuyeuse. Avant 2009, les usagers n'avaient pas le choix : le seul moyen d’obtenir une carte grise était de déposer une demande en Préfecture. Et l'usager devait prendre son mal en patience. Il n'était pas rare de devoir patienter plusieurs heures avant de rencontrer un agent. Sans compter qu'en cas d'oubli d'une pièce justificative, il ne lui restait plus qu'à rentrer chez lui pour compléter son dossier et de programmer ensuite une nouvelle visite en Préfecture. Perte de temps garantie !

Heureusement, en 2009, un nouveau système d’immatriculation a été mis en place par l’Etat. Celui-ci a mandaté des partenaires en ligne, qui peuvent récupérer les demandes de manière numérique, puis vérifier et transmettre les dossiers complets à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) qui est en charge d’éditer et de délivrer les cartes grises officielles. C'est ce qui permet aujourd'hui à tout administré de faire une demande de carte grise via un formulaire en ligne, et de bénéficier ainsi d'un considérable gain de temps. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, vous faites votre demande de certificat d’immatriculation quand vous le désirez !

Comment remplir le formulaire de demande de carte grise ? Aucune difficulté : c'est à peu près le même formulaire que celui que l'on obtient en Préfecture. Vous y retrouverez les mêmes questions et les mêmes champs que dans le formulaire papier : d'une part, les données concernant le véhicule acheté, d'autre part, les données concernant l’acquéreur et nouveau titulaire de la carte grise. Vous pourrez aussi choisir une option vous permettant de commander vos plaques d’immatriculation en ligne. A la fin de votre saisie, une liste de documents vous sera spécifiée, que vous devrez envoyer par courrier à l’adresse indiquée afin de finaliser votre demande. En cas de difficulté, soyez rassurés : vous trouverez, pour chaque item, des explications très claires afin de ne pas faire d'erreur.

Une fois que le formulaire de carte grise en ligne est validé, vous aurez à régler les frais permettant de transmettre votre dossier et d’éditer votre nouvelle carte grise. Le tarif vous sera précisé dès le début de la procédure. Pas de mauvaise surprise ! Le paiement de ces frais s'effectue par carte bancaire sur un serveur sécurisé, ou via votre compte Paypal. Dès que les frais seront payés, vous pourrez accéder à votre dossier : vous devrez alors l'imprimer et le renvoyer accompagné de l’ensemble des justificatifs demandés.

Dernière étape de votre demande de carte grise en ligne : lorsque votre dossier aura été enregistré, vous recevrez un accusé de demande qui vous permettra de circuler en toute légalité avec votre nouveau véhicule en attendant votre carte grise. Celle-ci vous sera envoyée par courrier suivi dans un délai maximum de 30 jours à compter de l’enregistrement de votre demande. Sachez cependant qu'en règle générale, ce délai est encore plus bref et ne dépasse pas quelques jours.