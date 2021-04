Des soirées en amoureux lors du confinement ? Oui, c’est possible !

On ne vous le dira jamais assez, même si on a des enfants, il faut continuer à travailler sur son couple. Des soirées au restaurant ou une balade sur la plage à minuit ne sont pas possibles en ce moment, alors comment faire ? Je vous donne quelques astuces pour une soirée en amoureux à la maison.

Que faire si on a des enfants ?

Plusieurs options s’offrent à vous. S’ils sont encore très jeunes, vous pouvez attendre l’heure du coucher et espérer qu’ils dormiront sagement. S’ils sont un peu plus grands, les moyens de les faire garder sont assez rares en ce moment. Dans certains cas, ils pourront passer la nuit chez leurs grands-parents par exemple, surtout si vous avez été confinés pendant une certaine période ou après un test négatif.

Sinon, transformez votre soirée en après-midi romantique. Préparez un bon pique-nique pour vos adolescents et envoyez-les au parc près de chez vous. Ils passeront un bon moment entre frères et sœurs, ou peut-être même avec quelques amis. Et vous, vous aurez le temps de profiter ensemble.

Sortir de sa zone de confort

Je ne vous conseille pas de faire quelque chose qui vous met mal à l’aise, mais plutôt quelque chose que vous n’avez pas l’habitude de faire. Je pense notamment au bondage et à l'utilisation de sextoys.

C’est quoi le bondage ? Il s’agit d’une activité sexuelle pendant laquelle vous limitez la liberté de mouvement de votre partenaire. Pour cela, vous pouvez utiliser des cordes ou des menottes par exemple. Une fois votre partenaire attaché(e), utilisez divers accessoires et / ou votre corps pour le / la gâter, et pour en profiter vous-même. Les débutants utilisent peut-être un masque et un mini-fouet, alors que les personnes plus expérimentées optent pour la balançoire sexuelle ou le strapon . À vous de tester différents accessoires et de choisir vos préférés. La seule règle du bondage est de respecter vos limites.

Soirée restaurant à la maison

Faire la cuisine ensemble peut être très romantique, mais le résultat n’est souvent pas pareil qu’au restaurant. Commandez donc à manger auprès d’un traiteur ou votre restaurant favori, dressez la table, allumez des bougies et profitez. Parfois une soirée repas à la maison est même mieux car cela vous permet d’avoir des conversations intimes.

Pour clôturer la soirée, rien de mieux qu’un bon film romantique à la télé et un dessert au lit !

Pour ne jamais oublier la soirée

Pourquoi ne pas faire une séance photo à la maison en amoureux ? Enfilez vos plus belles tenues et jouez au photographe et mannequin. Vous pourriez même pimenter les choses en faisant une séance photo lingerie ou un peu plus osée. Cela vous permet non seulement de conserver un bon souvenir de votre soirée en amoureux, mais également de tester une nouvelle activité. Qui sait ? Peut-être que vous découvrirez un nouveau loisir ou un talent caché pour la photographie ou le mannequinat !